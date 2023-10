Contributi Regione per sostituire auto e moto danneggiate dall'alluvione: come fare

Bologna, 30 ottobre 2023 – Da domani è online la possibilità di richiedere un contributo per chi ha avuto il veicolo – auto, motociclo, ciclomotore – distrutto, o anche solo danneggiato, dall’alluvione. Lo ha annunciato l’assessore al Bilancio della Regione Emilia-Romagna, Paolo Calvano.

Un provvedimento, questo, che utilizzerà i primi 32 milioni di euro donati attraverso la raccolta fondi 'Un aiuto per l'Emilia-Romagna', che la Regione aveva avviato subito dopo gli eccezionali eventi del 16-17 maggio.

“Grazie alla generosità di cittadini e imprese – ha spiegato – abbiamo raccolto 47 milioni a favore delle popolazioni alluvionate. Di questi, 27 milioni li metteremo a disposizione di chi è stato costretto a sostituire la propria auto”. I contributi andranno fino a 5mila euro per le auto e 700 euro per i ciclomotori che sono stati riacquistati e fino a 2 mila euro per chi ha riparato i propri veicoli.

L'assessore al Bilancio della Regione Emilia Romagna Paolo Calvano spiega come chiedere i contributi per i veicoli danneggiati dall'alluvione

“A questa misura si aggiungono altri 5 milioni di euro sono, destinati ai Comuni per sostenere le persone e le famiglie fragili residenti nelle zone alluvionate”, sottolinea Calvano.

L’assessore ha voluto sottolineare “l’aspetto innovativo” della misura sulle auto, che “agisce sui beni mobili, per i quali ad oggi non sono previsti rimborsi da parte del commissario. Per noi, però, è un aspetto dirimente. Molti cittadini e cittadine hanno avuto invece danni ai beni mobili all’interno delle proprie case – conclude calvano – e se si vuole arrivare al rimborso al 100% dei danni subiti, i beni mobili devono essere inseriti dentro i provvedimenti di legge per consentire al commissario di poterli ripagare, dato che sono uno dei danni più rilevanti che hanno subito le famiglie”.

