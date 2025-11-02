Cori fascisti a Parma, il presidio di protesta: “Inaccettabile il ritorno di certi canti”

Parma, 2 novembre 2025 – "Sono venuti a cantare inni fascisti nella sede del primo partito in Italia, che è il partito di governo. Non dobbiamo accettare che queste cose accadano di nuovo, sono sintomo di una malattia grave che va curata e affrontata con fermezza e coraggio. Sono canzoni che inneggiano alla violenza e noi dobbiamo rispondere in modo pacifico”.

Sono queste alcune delle parole del sindaco di Parma, Michele Guerra, dette questa mattina davanti al monumento al Partigiano in piazzale della Pace a Parma, dove diverse decine di persone si sono radunate in segno di protesta. Dopo il presidio di ieri di Azione Antifascista, oggi una manifestazione, a cui hanno aderito Anpi, Cgil, Partito Democratico, Rifondazione Comunista, Anppia, Libera, Legambiente, Avs, Movimento 5 Stelle, Pci, Udu, Ssu e Arci.

Il caso dei cori fascisti nella sede di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale a Parma, veicolato tramite un video fatto da un passante diventato virale, ha implicato sdegno da varie parti politiche e istituzionali, ma anche polemiche politiche, proteste e l’intervento ieri del ministro della Difesa stesso: quei canti nulla hanno “a che fare con Fratelli d'Italia, quelle persone vanno prese a calci e mandate via”, ha detto Guido Crosetto.

Il presidio di protesta a Parma contro i cori fascisti

Le indagini della Procura e i vertici commissariati

La Procura di Parma ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati né ipotesi di reato, ma che permetterà alla Digos di fare chiarezza sui protagonisti di quanto successo la sera del 28 ottobre nella sede di Fratelli d'Italia di Borgo del Parmigianino, in pieno centro.

Intanto, tutti i vertici di Gioventù Nazionale sono stati commissariati da subito, prima ancora che il video arrivasse ai media, come ha spiegato Stefano Cavedagna, europarlamentare bolognese e portavoce di Gioventù Nazionale. Quindi il coordinatore parmigiano, Jacopo Tagliati, è stato destituito e ora si attende la nomina di un commissario.