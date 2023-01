Coronavirus oggi 27 gennaio 2023 in Emilia Romagna: nel bollettino settimanale contagi e morti in calo

Covid, il bollettino aggiornato in Emilia Romagna

Bologna, 27 gennaio 2023 – Ancora in calo il numero dei nuovi contagi da coronavirus tracciati nell’ultima settimana in Emilia Romagna: rispetto ai 3.255 del 20 gennaio scorso, oggi sono 2.573. In calo anche il numero dei decessi legati al virus che questa settimana sono 29, contro i 48 dell’ultimo bollettino.

Aumentano invece leggermente i tamponi ‘ufficiali’, ossia somministrati in farmacia o caricati sul portali delle autocertificazioni per gli asintomatici: sono infatti 44.087 (di cui 19.486 molecolari e 24.601 test antigenici rapidi) mentre la scorsa settimana erano 38.299. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 5,8%.

Rt e incidenza in Italia

Anche a livello italiano, continuano a migliorare i numeri. E' "in calo l'incidenza settimanale a livello nazionale: 65 ogni 100.000 abitanti (20-26 gennaio) contro 88 ogni 100.000 abitanti (13 -19 gennaio)", come sottolinea il monitoraggio della Cabina di regia Iss e ministero della Salute. Buone notizie anche dall’indice di trasmissibilità Rt italiano: questa settimana (4 -17 gennaio) "è in diminuzione rispetto alla settimana precedente e sotto la soglia epidemica, pari a 0,73".

Il bollettino completo in Italia

Il bollettino settimanale in Emilia Romagna

I casi attivi in regione, cioè i malati effettivi, sono 7.156 (-3.455). La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 492 nuovi casi nell’ultima settimana, a cui vanno sommati gli 89 del Circondario imolese. Seguono poi Ravenna (333) e Modena (325); poi Reggio Emilia (292), Parma (252), Ferrara (243); quindi Rimini (171), Piacenza (141), Cesena (118), Forlì (117).

I ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 31 (-1 rispetto alla settimana precedente (-3,1%). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 718 (-160 rispetto alla settimana precedente, -18,2%).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (invariato rispetto alla settimana precedente), 1 a Parma (invariato), 1 a Reggio Emilia (-1), 7 a Modena (+1), 8 a Bologna (-1), 2 nel Circondario Imolese (-1), 3 a Ferrara (invariato), 6 a Ravenna (+2), 1 a Forlì (invariato); 1 a Rimini (-1). Nessun ricovero a Cesena (invariato rispetto alla settimana precedente).

I morti

Sono appunto 29 i decessi di persone positive al coronavirus: 1 in provincia di Piacenza, 7 in provincia di Parma, 1 in provincia di Reggio Emilia, 4 in provincia di Modena, 10 in provincia di Bologna, 3 in provincia di Ferrara, 2 in provincia di Ravenna e 1 in provincia di Forlì-Cesena.

Le vaccinazioni

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle 11.30 di oggi sono state somministrate complessivamente 11.273.798 dosi; sul totale sono 3.805.402 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,7%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.990.036.