Covid in Emilia Romagna, scendono ancora i ricoveri: il bollettino dal 27 gennaio al 2 febbraio

Bologna, 3 febbraio 2023 – ​​​​​​Resta più o meno stabile la situazione dei contagi in Emilia Romagna, che questa settimana registra 2.397 casi, di poco inferiori ai 2.573 della scorsa settimana. Lo rileva il report Covid emesso dalla Regione. Il dato è stato calcolato su un totale di 32.939 tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni, di cui 8.558 molecolari e 24.381 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 7,3%. Dall’inizio dell’epidemia in Emilia-Romagna si sono registrati 2.128.064 casi di positività.

Il prossimo bollettino sarà trasmesso venerdì 10 febbraio.

Covid in Italia: giù i ricoveri, Rt in calo

Scendono ancora questa settimana i ricoveri Covid nelle terapie intensive e nei reparti. Lo rende noto il report con il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità. "Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in calo all'1,8% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 2 febbraio), contro il 2,1% (rilevazione al 26 gennaio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 5,8% (rilevazione 2 febbraio) contro il 6,4% (rilevazione al 26 gennaio)".

Continua la discesa dell'incidenza dei casi Covid in Italia, riferita al periodo 27 gennaio-2 febbraio, che scende da 65 a 58 ogni 100mila abitanti. In miglioramento anche l'indice di trasmissione Rt, pari a 0,68 nell'ultimo periodo di rilevamento (11-24 gennaio), ben sotto la soglia epidemica.

Lumsa: “Covid quasi zero”

Secondo Antonello Maruotti, ordinario di Statistica dell'Università Lumsa e co-fondatore dello StatGroup19, si può dire che "siamo a Covid quasi zero" per gravità della malattia e per l'occupazione delle terapie intensive.

Covid in Emilia Romagna: i contagi

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 502 nuovi casi nell’ultima settimana, seguita da Modena (291) e Reggio Emilia (287); poi Ravenna (272), Parma (267) e Ferrara (207); quindi Rimini (156), Piacenza (138) e Forlì (115); infine Cesena (84) e il Circondario Imolese, con 78 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 65.372. L’età media dei nuovi positivi è di 54 anni.

I casi attivi, cioè i malati effettivi sono 5.797 (-1.359). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 5.158 (-1.249), l’89% del totale dei casi attivi.

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 29 (-2 rispetto alla settimana precedente, -6,5%). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 610 (-108 rispetto alla settimana precedente, -15%).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Parma (invariato rispetto alla settimana precedente), 1 a Reggio Emilia (invariato), 7 a Modena (invariato), 8 a Bologna (invariato), 3 nel Circondario Imolese (+1), 5 a Ferrara (+2), 1 a Ravenna (-5), 1 a Forlì (invariato); 2 a Rimini (+1). Nessun ricovero a Piacenza (-1) e Cesena (invariato rispetto alla settimana precedente).

Morti per Covid

La scorsa settimana si contavano 77 decessi. Purtroppo, l’ultima rilevazione riporta altri 23 morti per Covid: 1 in provincia di Piacenza; 1 in provincia di Reggio Emilia; 5 in provincia di Modena; 6 in provincia di Bologna; 8 in provincia di Ferrara; 1 in provincia di Forlì-Cesena; 1 in provincia di Rimini. Non si registrano decessi in provincia di Parma, Ravenna e nel Circondario Imolese. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 19.188.

Vaccinazioni

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14.30 di oggi, venerdì 3 febbraio, sono state somministrate complessivamente 11.282.486 dosi; sul totale sono 3.805.545 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,7%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.990.664.