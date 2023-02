Covid oggi in Emilia Romagna, il bollettino dal 3 al 9 febbraio: stabili i contagi

Bologna, 10 febbraio 2023 – Nell’ultima settimana, dal 3 al 9 febbraio 2023, sono stati registrati 2.325 nuovi casi di Covid in Emilia Romagna. Restano dunque stabili i contagi in regione, considerati i 2.397 della scorsa settimana dal 27 al 2 febbraio. In totale sono stati eseguiti 31.115 tamponi, di cui 8.102 molecolari e 23.013 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 7,5%. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus in Emilia-Romagna si sono registrati in tutto 2.130.389 casi di positività.

Covid Italia: giù incidenza e ricoveri

Continua il calo dell'incidenza settimanale di Covid in Italia: il dato a livello nazionale scende a 52 casi ogni 100.000 abitanti (3-9 febbraio) rispetto al valore precedente di 58 ogni 100.000 abitanti (27 gennaio-2 febbraio). È quanto emerge dal monitoraggio settimanale di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute.

Scende ancora il numero dei ricoverati Covid nelle terapie intensive e nei reparti ordinari degli ospedali d'Italia. Per quanto riguarda il tasso di occupazione in terapia intensiva si registra un lieve calo a 1,6% (rilevazione al 9 febbraio), rispetto al valore precedente di 1,8% (al 2 febbraio). Il tasso di occupazione nelle aree mediche a livello nazionale scende al 5,4% (al 9 febbraio) contro il 5,8% della settimana precedente (al 2 febbraio).

Iss: sale l’indice di trasmissibilità

Sale l'indice di trasmissibilità di Covid in Italia. Secondo l’Iss, nel periodo 25-31 gennaio 2023, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,73 (range 0,64-0,91), in aumento rispetto alla settimana precedente (quando era a 0,68), ma sotto la soglia epidemica.

Emilia Romagna a rischio moderato

Salgono a 2 questa settimana le regioni classificate a rischio alto per Covid per molteplici allerte di resilienza, e sono Lazio e Liguria. Sono invece 7 le regioni/province autonome a rischio moderato, ovvero: Emilia-Romagna, Marche, provincia autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria. Infine, le restanti 12 risultano si classificano a rischio basso.

Dal monitoraggio emerge anche che ci sono 6 regioni che riportano molteplici allerte di resilienze, e tra queste rientra l’Emilia Romagna insieme a Lazio, Liguria, Marche, Puglia e Umbria.

Covid in Emilia Romagna: i contagi

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 463 nuovi casi nell’ultima settimana, seguita da Parma (320) e Reggio Emilia (286); poi Modena (281), Ravenna (266) e Ferrara (196); quindi Rimini (147), Piacenza (103), Circondario imolese (95) e Forlì (90); infine Cesena, con 78 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 118.528.

I casi attivi, cioè i malati effettivi a oggi sono 5.315 (-482). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 4.729 (-429), l’89% del totale dei casi attivi.

I ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 36 (+7 rispetto alla settimana precedente, +24,1%). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 550 (-60 rispetto alla settimana precedente, -9,8%).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Parma (+1 rispetto alla settimana precedente); 1 a Reggio Emilia (invariato) 8 a Modena (+1); 10 a Bologna (+2); 2 nel Circondario imolese (-1); 7 a Ferrara (+2); 3 a Ravenna (+2); 1 a Forlì (invariato); 2 a Rimini (invariato). Nessun ricovero a Piacenza e a Cesena (come nella settimana precedente).

Morti per Covid

Purtroppo, nell’ultima settimana si registrano 28 decessi: 1 in provincia di Piacenza; 3 in provincia di Parma; 1 in provincia di Reggio Emilia; 4 in provincia di Modena; 8 in provincia di Bologna; 8 in provincia di Ferrara; 1 in provincia di Ravenna; 1 in provincia di Forlì-Cesena; 1 in provincia di Rimini. Nessun decesso nel Circondario Imolese.

Vaccinazioni

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 di oggi sono state somministrate complessivamente 11.287.285 dosi; sul totale sono 3.805.627 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,7%.