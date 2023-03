Covid in Emilia Romagna, il bollettino dal 3 al 9 marzo: contagi ancora in calo

Bologna, 10 marzo 2023 – Secondo il monitoraggio settimanale Covid trasmesso dalla Regione, dal 3 al 9 marzo 2023 in Emilia Romagna sono stati registrati 1.837 nuovi casi; prosegue la discesa del contagio in regione, dunque, considerando i 1.922 contagi della scorsa settimana.

In totale sono stati eseguiti 28.658 tamponi negli ultimi 7 giorni, di cui 13.638 molecolari e 15.020 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 6,4%.

Il prossimo bollettino sarà trasmesso venerdì 17 marzo.

Covid ancora in calo in Italia

Mentre il tasso di positività al Covid-19 resta invariato al 5%, sul tutto il territorio nazionale si registra una diminuzione sia dei casi che dei decessi. Lo rileva il ministero della Salute nel suo monitoraggio nella settimana dal 3 al 9 marzo.

Negli ultimi sette giorni sono 23.988 i nuovi casi positivi, con una variazione di -10,1% rispetto alla settimana precedente (26.684), mentre i deceduti sono 216 con una variazione di -5,3% rispetto alla settimana prima (228).

L’Emilia Romagna resta a rischio moderato

Secondo l’Iss, questa settimana due sono le regioni a rischio alto: la provincia autonoma di Bolzano e la Puglia. A rischio moderato sono invece Emilia Romagna, Liguria e Marche. Le restanti regioni si confermano a rischio basso.

In generale, le regioni con molteplici allerte di resilienza sono Emilia Romagna, Liguria, Marche, PA Bolzano e Puglia.

I contagi in regione

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 483 nuovi casi nell’ultima settimana, seguita da Parma (205) e Modena (201); poi Ferrara (188), Ravenna (157) e Reggio Emilia (151); quindi Piacenza (125), Rimini (114); Forlì (83) e Cesena (68); infine il Circondario imolese con 62 nuovi casi.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, ad oggi sono 4.343 (-339). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 3.850 (-308), l’88,6% del totale dei casi attivi.

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 23, come nella settimana precedente. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 470 (-31 rispetto alla settimana precedente, -6,2%).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Piacenza (+1); 3 a Modena (-2); 7 a Bologna (+1); 2 a Imola (invariato rispetto alla settimana precedente); 6 a Ferrara (+2); 1 a Forlì (invariato); 2 a Cesena (+1).

Nessun ricovero a Parma e Rimini (come nella settimana precedente), a Reggio Emilia (-1) e a Ravenna (-2).

Morti per Covid

Diminuisce anche il numero dei decessi, ma purtroppo si registrano altre 12 morti questa settimana: 1 in provincia di Piacenza; 4 in provincia di Parma; 2 in provincia di Modena; 1 in provincia di Bologna; 2 in provincia di Ferrara; 2 in provincia di Rimini.

Vaccinazioni

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 di oggi sono state somministrate complessivamente 11.298.946 dosi; sul totale sono 3.805.863 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,7%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.991.858.