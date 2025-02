Covid, cinque anni fa lo stop in Emilia-Romagna: “La società non è migliorata, ma la scienza ha imparato tanto”

Bologna, 25 febbraio 2025 – “Una grande ondata di piena che si propagava, di cui non vedevi la fine e, a un certo punto, abbiamo pensato ci travolgesse tutti. Gli ospedali erano pieni e le ambulanze si fermavano a decine fuori dai Pronto soccorso e non riuscivano a scaricare i malati. Una grande angoscia”. Ricorda quei giorni, verso la fine di febbraio 2020, quando iniziarono a esplodere i casi di Covid, i primi a Piacenza e poi di corsa lungo tutta la via Emilia, Sergio Venturi, ex assessore alla Salute che venne richiamato subito in qualità di commissario straordinario ad acta per la gestione dell’emergenza pandemica. Lasciò l’incarico pochi mesi dopo, il 9 maggio.

La situazione 5 anni dopo

A distanza di cinque anni se gli si chiede che cosa è rimasto di un periodo che ha sconvolto la sanità, ma anche le persone, Venturi sottolinea che “nella gente non è rimasto praticamente nulla, come accade per tutte le cose molto brutte: si cerca di dimenticare. Come collettività non ne siamo usciti migliori, come si diceva allora. Personalmente vedo molta negatività, depressione, rabbia, individualità, specialmente nei più giovani. Rimasti isolati per due anni, chiudere le scuole fu un errore”.

Cosa ha imparato la scienza

Poi c’è l’aspetto scientifico. E qui il Sars-Cov-2, secondo l’ex commissario “ ha lasciato tante cose. La scienza ha imparato molto: i vaccini Rna che servono anche per farmaci oncologici, anticipando di tantissimi anni questi studi. Nonostante ci siano persone che continuano a dire che i vaccini sono dannosi. Come insegnamento generale, vedo ora che si discute del piano pandemico che era fermo dal 2008: se si riuscisse ad approvarlo e se dovesse ricapitare qualcosa di così forte, saremmo pronti. A livello locale sono state fatte tante cose, tipo le reti di laboratorio, quelle dei letti di rianimazione, ma serve un piano generale. Per cose così dirompenti serve un coordinamento generale e non venti regioni che agiscono in modo diverso”.

Quando le misure di contenimento funzionarono

Ritornando indietro a quei giorni che sconvolsero il mondo, Venturi ricorda quando lo stato di angoscia venne un po’ meno: “Dopo circa un mese e mezzo abbiamo iniziato a vedere che il virus si propagava meno, grazie alle misure di contenimento come le mascherine e il fatto che tutti stavamo lontani gli uni dagli altri. Eravamo tutti molto disciplinati e il virus faceva fatica a contagiare. Ricordiamo tutti che quell’anno a maggio, giugno al mare c’erano praticamente solo gli ombrelloni. Gli ospedali iniziavano a respirare, così come anche noi. Allora ho deciso di andarmene per dare un segno che l’emergenza, gradualmente, sarebbe finita”.