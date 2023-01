Covid in Emilia Romagna, giù i contagi: 3.255 casi e 48 morti. Il bollettino dal 13 al 19 gennaio

Bologna, 20 gennaio 2023 – Sebbene i dati incoraggianti della scorsa settimana, il Covid circola ancora e la variante Kraken fa il suo ingresso in Veneto. Dal 13 al 19 gennaio 2023 si sono registrati 3.255 casi, in calo rispetto ai 5.350 della scorsa settimana. A dirlo è il bollettino trasmesso settimanalmente dalla Regione Emilia Romagna, su un totale di 38.299 tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni, di cui 12.175 molecolari e 26.124 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è dell’8,5%. In totale dall’inizio della pandemia in Emilia-Romagna si sono registrati 2.123.098 casi di positività.

Il prossimo bollettino sarà trasmetto venerdì 27 gennaio 2023.

Gli altri bollettini: Veneto, Italia

Covid in Italia: incidenza in calo e nessun alto rischio

A livello nazionale, l’incidenza di Covid è in calo: rispetto ai 143 su 100mila abitanti della settimana scorsa si scende a 88 casi su 100 mila. In calo anche i ricoveri: il tasso di occupazione in terapia intensiva scende al 2,3% (rilevazione giornaliera del ministero della Salute al 19 gennaio) dal 3,1% (rilevazione al 12 gennaio), mentre il tasso di occupazione in area medica passa nello stesso periodo dal 10,1% al 7,9%.

Anche questa settimana nessuna regione/provincia autonoma italiana è classificata a rischio per Covid-19 per l’evoluzione dei casi e per impatto sulle strutture ospedaliere. Secondo il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità, nessuna regione è a rischio alto, tuttavia, 4 sono le regioni a rischio moderato: Emilia Romagna, Piemonte, Bolzano e Puglia. Le restanti 17 sono tutte a rischio basso.

Mappa del contagio in Emilia Romagna

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 642 nuovi casi nell’ultima settimana, seguita da Modena (442), Reggio Emilia (396) e Ravenna (371); poi Parma (295) e Ferrara (295), Rimini (250); quindi Forlì (179), Piacenza (152) e Cesena (141); infine il Circondario imolese con 92 nuovi casi. L’età media dei nuovi positivi è di 55,5 anni.

Ricoveri e terapie intensive

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 32 (-8 rispetto alla settimana precedente, -20%). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 878 (-223 rispetto alla settimana precedente, -20,3%).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (-1 rispetto alla settimana precedente), 1 a Parma (-1), 2 a Reggio Emilia (invariato), 6 a Modena (+1), 9 a Bologna (-2), 3 nel Circondario Imolese (-2), 3 a Ferrara (-2), 4 a Ravenna (+1), 1 a Forlì (invariato); 2 a Rimini (-1). Nessun ricovero a Cesena (-1 rispetto alla settimana precedente).

Casi attivi e guariti

I casi attivi, cioè i malati effettivi sono 10.661 (-6.050). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 9.701 (-5.819), il 91% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 9.255 in più rispetto alla settimana precedente e raggiungono quota 2.093.351.

Morti per Covid in Emilia Romagna

Purtroppo, sebbene in diminuzione rispetto ai 77 decessi della scorsa settimana, si registrano altre 48 morti legate al Covid: 3 in provincia di Piacenza, 2 in provincia di Parma, 2 in provincia di Reggio Emilia, 8 in provincia di Modena, 15 in provincia di Bologna, 10 in provincia di Ferrara, 1 in provincia di Ravenna, 3 in provincia di Forlì-Cesena, 4 in provincia di Rimini. Nessun decesso nel Circondario Imolese. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 19.136.

Vaccinazioni

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 di oggi, venerdì 20 gennaio, sono state somministrate complessivamente 11.262.527 dosi; sul totale sono 3.805.258 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,7%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.989.302.