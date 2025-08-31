Il Covid rialza la testa, incidenza tre volte più alta rispetto all’inverno: “È un picco”

Rimini, 31 agosto 2025 – A volte ritornano. Anche gli ospiti più sgraditi, come il Covid-19. A metà tra il vecchio nemico dimenticato e l’appiccicosa tenia che proprio non vuol saperne di andar via, il Covid ad oltre cinque anni dalla pandemia è tutt’altro che estinto. Piuttosto se ne sta acquattato in un cassetto che con la violenza con cui solo la più dura realtà sa colpire ci ricorda di non essersene andato ad ogni nuova ondata. E allora eccoli qua i nuovi numeri di una recrudescenza di casi di Covid anche in Romagna che se ora non fanno più paura per la mortalità che (non) portano con sé, comunque impongono periodi in cui tenere alta la guardia è d’obbligo soprattutto per salvaguardare la popolazione più esposta ai rischi che derivano dalla malattia.

“Rispetto anche solo a tre anni fa è inutile fare paragoni – premette Carlo Biagetti, infettivologo e direttore dell’Uo di Malattie Infettive all’ospedale di Rimini –. Ma comunque nei pronto soccorsi dell’Ausl Romagna in questo periodo abbiamo assistito ad una impennata di casi da Covid, con un’incidenza che è quasi triplicata anche rispetto ai numeri di questo inverno”.

Passando dalle parole ai dati, “nel periodo di gennaio e febbraio arriviamo a fare un totale di 700-800 tamponi alla settimana in pronto soccorso ai pazienti che si presentano con sintomatologie riconducibili al Covid o all’influenza – dipinge il quadro della situazione Biagetti –. Di questi, al massimo un 8% risulta positivo al coronavirus”. Ma negli ultimi giorni, “a fronte di un numero più basso di tamponi, circa 350 alla settimana su altrettanti pazienti sintomatici (dato comunque in aumento rispetto alla media di 200-300 in estate, ndr), è aumentato in modo importante il numero di positivi”. L’infettivologo parla di un 20% di pazienti positivi al Covid nell’ultima settimana in Romagna, “che rappresenta quindi una incidenza maggiore rispetto a questo inverno, ma anche rispetto alla scorsa estate, quando il picco fu del 15%”.

Eppure, fortunatamente, non c’è da allarmarsi. “Le ondate estive sono ormai ricorrenti. Il Covid infatti – continua Biagetti – non ha ancora assunto una stagionalità come l’influenza. Pertanto è normale che a fronte di un maggiore scambio di contatti tra le persone, in un territorio a forte vocazione turistica come il nostro, si possa assistere in questo periodo a un picco di contagi”. La popolazione ’a rischio’ è rappresentata come sempre dai più fragili e da chi ha già patologie pregresse. “Non a caso i pazienti che si presentano in pronto soccorso con il Covid in realtà hanno problemi dovuti ad altre patologie che proprio a causa del virus si aggravano. Basti pensare – aggiunge l’infettivologo – che per chi presenta patologie cardiovascolari il Covid può far aumentare il rischio di infarto anche di sei volte”.

Più contagi, dunque, significano anche più ricoveri. Il numero, sempre a livello romagnolo, è arrivato a toccare anche i 30 ricoveri a settimana sul territorio. “Si tratta di un numero importante – continua l’analisi Carlo Biagetti –, ma pur sempre di più facile gestione ora che tutti i reparti sono attrezzati per ospitare in sicurezza pazienti positivi al Covid, ma che vengono comunque ricoverati nei reparti di riferimento per le patologie per cui vengono ricoverati in ospedale”. Per questo “è ancora importante vaccinarsi – conclude –. Con il passare del tempo l’immunità di base può subire delle flessioni e in queste ’finestre’ si verificano appunto le nuove ondate”.