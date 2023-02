Covid oggi in Emilia Romagna, il bollettino dal 10 al 16 febbraio: contagi ancora in calo

Influenza intestinale: sintomi, come si trasmette e come curarla

Bologna, 17 febbraio 2023 – È stato emesso il nuovo bollettino Covid settimanale dalla Regione: in Emilia Romagna, dal 10 al 16 febbraio, ci sono stati 2.106 casi; ancora in calo rispetto ai 2.325 della scorsa settimana.

In totale sono stati eseguiti 54.073 tamponi, di cui 33.360 molecolari e 23.713 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 3,9%, mentre l’età media è di 53,1 anni.

Il prossimo bollettino sarà trasmesso venerdì 24 febbraio.

Gli altri bollettini: Italia.

Covid in calo in Italia, ma su Rt e decessi

Prosegue la discesa del contagio in Italia, ma le morti tornano a crescere. Lo rileva il monitoraggio del ministero della Salute.

Nella settimana dal 10 febbraio al 16 febbraio, si sono registrati 28.354 nuovi casi di Covid-19; in calo dell'8,3% rispetto alla settimana precedente (quando erano 30.911). Tuttavia, ci sono stati 299 i decessi in 7 giorni, in aumento del 7,2% rispetto alla settimana precedente (quando erano 279).

È in lieve calo anche il tasso di positività per Covid-19 in Italia nell'ultima settimana: si attesta a quota 5,3%, con una variazione di 0,4 punti percentuali in meno rispetto alla settimana precedente (quando era al 5,7%).

Secondo l’Iss, l’incidenza nazionale scende sotto 50 per ogni 100mila abitanti, ed è pari a 48 nel periodo 10-16 febbraio. Ma torna a salire Rt medio sui casi sintomatici da 0,73 a 0,85, ma sempre sotto la soglia epidemica. Stabile il tasso di occupazione in terapia intensiva al 1,6% (al 16 febbraio), mentre scende quello in area medica dal 5,4% al 5,0%.

Emilia Romagna a rischio moderato

Nella valutazione complessiva di rischio Covid, sono 9 le regioni/province autonome classificate a rischio moderato: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, pa di Bolzano e pa Trento, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta.

A rischio basso sono invece le restanti: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto.

Nessuna regione italiana è a rischio alto.

Covid in Emilia Romagna: i contagi

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 437 nuovi casi nell’ultima settimana, seguita da Parma (299); poi Reggio Emilia (277), Modena (252) e Ravenna (218); quindi Ferrara (172), Piacenza (134), Rimini (104), Cesena (79), Forlì (75 su 99.619); infine il Circondario imolese (59).

I casi attivi, cioè i malati effettivi a oggi sono 5.012 (-303). Di questi, le persone in isolamento a casa senza cure ospedaliere sono complessivamente 4.508 (-221), l’89,9% del totale dei casi attivi.

I ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 32 (- 4 rispetto alla settimana precedente, -11,1%). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 472 (-78 rispetto alla settimana precedente, -14,2%).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Parma (invariato rispetto alla settimana precedente); 1 a Reggio Emilia (invariato) 8 a Modena (invariato); 8 a Bologna (-2); 2 nel Circondario imolese (invariato); 8 a Ferrara (+1); 1 a Ravenna (-2); 1 a Forlì (invariato); 1 a Rimini (-1).

Nessun ricovero a Piacenza e a Cesena (come nella settimana precedente).

Morti per Covid

Purtroppo, negli ultimi sette giorni si registrano 26 decessi: 2 in provincia di Piacenza; 4 in provincia di Parma; 1 in provincia di Reggio Emilia; 1 in provincia di Modena; 10 in provincia di Bologna; 6 in provincia di Ferrara; 2 in provincia di Ravenna.

Nessun decesso in provincia di Forlì-Cesena, in provincia di Rimini e nel Circondario Imolese.

Vaccinazioni

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 di oggi sono state somministrate complessivamente 11.291.898 dosi; sul totale sono 3.805.707 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,7%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.991.328.