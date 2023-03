Covid oggi, il bollettino settimanale: Emilia Romagna ancora a rischio alto. Tutti i dati

Petizione per salvare la sanità pubblica. Donini: “E il governo ci convoca per le assicurazioni private”

Bologna, 24 marzo 2023 – Un’altra settimana con molteplici allerte di resilienza: l’Emilia Romagna si conferma ancora una delle regioni ad alto rischio Covid.

Secondo il bollettino settimanale Covid trasmesso dalla Regione, dal 17 al 23 marzo 2023 in Emilia Romagna ci sono stati 1.501 nuovi casi; ancora in calo, rispetto ai 1.742 contagi della scorsa settimana.

In totale sono stati eseguiti 20.021 tamponi negli ultimi 7 giorni, di cui 4.861 molecolari e 15.160 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 7,5%.

Il prossimo bollettino sarà trasmesso venerdì 31 marzo.

Covid in Emilia Romagna: il bollettino settimanale dal 17 al 23 marzo

I dati in Italia

Secondo i dati del ministero della Salute, nell’ultima settimana in Italia ci sono stati 22.256 nuovi casi di Covid-19, con una variazione di -6,2% rispetto alla settimana precedente (23.730), 183 deceduti, con una variazione di -13,7% rispetto alla settimana precedente (212), 442.154 tamponi, con una variazione di -2,3% rispetto alla settimana precedente (452.747).

Scende anche il tasso di positività: è pari al 5,0%, con una variazione di -0,2% rispetto alla settimana precedente (5,2%).

Emilia Romagna regione a rischio alto

Dal monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità, emerge che le regioni ad alto rischio a causa di molteplici allerte di resilienza sono quattro: Emilia Romagna, Liguria, Piemonte e Toscana.

Nove sono a rischio moderato: Basilicata, Campania, Fvg, Lombardia, provincia di Trento, Puglia, Sardegna, Umbria e Veneto; mentre otto a rischio basso: Abruzzo, Calabria, Lazio, Marche, Molise, provincia Bolzano, Sicilia, Valle d'Aosta.

La mappa del contagio

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 351 nuovi casi nell’ultima settimana, seguita da Modena (196); poi Ferrara (156), Reggio Emilia (152), Parma (142) e Ravenna (132); quindi Piacenza (118), Rimini (95) e Forlì (85); infine il Circondario imolese e Cesena, entrambe con 37 nuovi casi.

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 23 (-2 rispetto alla settimana precedente, -8%). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 432 (-13, -2,9%).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (+1 rispetto alla settimana precedente); 3 a Reggio Emilia (+1); 6 a Modena (-2); 4 a Bologna (-2); 5 a Ferrara (+1); 1 a Ravenna (invariato); 1 a Forlì (invariato); 1 a Cesena (invariato) e 1 a Rimini (invariato).

Nessun ricovero a Parma, come nella settimana precedente, e nel Circondario imolese (-1).

Morti per Covid

Purtroppo, si registrano 13 decessi: 1 in provincia di Piacenza; 1 in provincia di Reggio Emilia; 7 in provincia di Bologna; 1 in provincia di Ferrara; 2 in provincia di Ravenna; 1 decesso, invece, riguarda una persona residente fuori regione.

Vaccinazioni

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 8 di oggi sono state somministrate complessivamente 11.302.349 dosi; sul totale sono 3.805.948 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,7%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.992.143.