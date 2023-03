Covid oggi a Bologna e in Emilia Romagna, il bollettino dal 23 al 30 marzo: contagi in calo

Bologna, 31 marzo 2023 – Secondo il bollettino settimanale emesso dalla Regione Emilia Romagna, dal 24 al 30 marzo ci sono stati 1.422 nuovi casi. Diminuiscono i contagi in regione, considerando i 1.501 della scorsa settimana.

In totale, negli ultimi sette giorni sono stati eseguiti 39.127 tamponi, di cui 24.369 molecolari e 14.758 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 3,6%.

Il prossimo bollettino sarà trasmesso venerdì 7 aprile.

Covid in Emilia Romagna, il report settimanale

La discesa di casi e morti in Italia

Secondo il bollettino settimanale del ministero della Salute, i dati Covid nazionali sono ancora in calo.

Sono 21.883 i casi positivi, riferiti alla settimana 24-30 marzo, con una variazione di -1,7% rispetto alla settimana precedente (22.256); 156 le vittime con una variazione di -14,8% rispetto alla settimana precedente (183).

I tamponi effettuati sono stati 442.819 tamponi con una variazione di +0,2% rispetto alla settimana precedente (442.154). Il tasso di positività, infine, è del 4,9% con una variazione di -0,1% rispetto alla settimana precedente (5%).

Emilia Romagna scende a rischio moderato

Le regioni ad alto rischio questa settimana sono Liguria, Piemonte, Sardegna e Toscana, mentre la Sicilia, risultando non valutabile per mancanza di trasmissione di dati, è equiparata a rischio alto.

Le 8 regioni/province autonome a rischio moderato sono: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, le Province autonome di Trento e Bolzano, Puglia, Val d'Aosta e Veneto; mentre le restanti Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia sono classificate a rischio basso.

La mappa del contagio

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 340 nuovi casi nell’ultima settimana, seguita da Modena (168) e Ferrara (167); poi Parma (163), Ravenna (132), Reggio Emilia (124), Piacenza (118); e ancora Rimini (87), Forlì (49), Cesena (41) e, infine il Circondario Imolese con 33 nuovi casi.

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive in regione sono 18 (-5 rispetto alla settimana precedente, -21,7%). Invece, i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid sono 415 (-17 rispetto alla settimana precedente, -3,9%).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Reggio Emilia (-1 rispetto alla settimana precedente); 5 a Modena (-1); 5 a Bologna (+1); 1 a Ferrara (-4); 2 a Ravenna (+1); 1 a Forlì (invariato); 1 a Cesena (invariato) e 1 a Rimini (invariato).

Nessun ricovero a Piacenza (-1 rispetto alla settimana precedente), Parma (invariato) e nel Circondario imolese (invariato).

Decessi

Purtroppo, si registrano 7 decessi questa settimana: 3 in provincia di Parma; 1 in provincia di Ferrara; 1 in provincia di Ravenna; 2 in provincia di Rimini.

Nessun decesso nelle province di Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì Cesena e nel Circondario Imolese.

Vaccinazioni

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 8 di oggi sono state somministrate complessivamente 11.304.056 dosi; sul totale sono 3.805.994 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,7%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.992.292.