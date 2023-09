Covid Emilia Romagna, salgono i nuovi positivi: gli ultimi dati del bollettino

Bologna, 29 settembre 2023 – Nonostante il Covid-19 non sia più la malattia di un tempo, ma piuttosto un’infezione respiratoria da Sars Coronavirus molto meno grave – come ha spiegato il direttore Vittorio Sabri in un’intervista al Carlino – l’ultimo bollettino dell’Emilia Romagna ci informa che in regione ci sono (al 28 settembre) 2.168.960 di casi attivi. L’incremento dei nuovi positivi rispetto al giorno prima è di +425, mentre in Italia si registra complessivamente un calo (crescita del 17% negli ultimi 7 giorni, rispetto al +44 della settimana prima).

Dati regionali calcolati su più di 39mila tamponi effettuati (18mila antigenici e più di 21mila molecolari). L’età media dei positivi è di 60,47 anni. Sono invece 2.143.197 le persone guarite: +226 rispetto al 27 settembre. Attualmente ci sono poi 199 persone in isolamento domiciliare.

Covid in Emilia Romagna: i dati di fine settembre 2023

Ricoveri e morti

Ci sono 497 persone ricoverate nei reparti ordinari (-2 rispetto al giorno precedente) e 18 nelle terapie intensive (dato rimasto invariato). Di queste 18 persone ricoverate nelle intensive: 4 sono a Bologna, 4 a Ferrara, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ravenna ne hanno 2 ciascuno. Una persona a Rimini e un’altra a Piacenza.

In merito ai reparti ordinari, invece, Bologna è prima con 95 ricoveri, poi Reggio Emilia con 62 persone, Ferrara e Ravenna (42 ciascuno), Rimini (40).

Si registrano due decessi in provincia di Piacenza.

Vaccini

È in partenza in Regione la campagna vaccinale anti-influenzale, così come sono in arrivo i lotti di vaccino aggiornato contro il Covid. Una fiala indicata, al pari di quella contro l’influenza, per fragili e anziani, ma anche operatori sanitari, al fine di proteggere questa fascia di popolazione da eventuali forme gravi sia di Covid, sia di virus influenzali.

"Si partirà il 16 ottobre attraverso la co-somministrazione dell’antinfluenzale e dell’anti Covid aggiornato alle nuove varianti”, ha assicurato Salvatore Bauleo, segretario della Federazione di medici di medicina generale in un’intervista.