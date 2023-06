Cremonini e Nek volontari per l’alluvione in Emilia Romagna

Forlì, 2 giugno 2023 – Un ritorno per Nek, un esordio per Cesare Cremonini che però aveva già fatto sapere di avere partecipato alla raccolta fondi (video). A distanza di poco meno di tre settimane dalla tragica alluvione in Romagna, i due cantautori emiliani (di Sassuolo il primo, bolognese doc il secondo) si sono uniti a un gruppo di volontari della protezione civile di Forlimpopoli che sta ancora combattendo con gli immensi danni (video) causati dalla furia dell’acqua tracimata da 23 fiumi.

Cremonini e Nek volontari per l'alluvione in Romagna (foto da Instagram)

“E’ il momento di restituire. Insieme al meraviglioso amico Filippo @nekfilipponeviani – scrive Cremonini su Instagrtam – . Grazie di cuore Valerio Grassi e Valentina Masoni e a tutti i fantastici volontari della “Protezione civile Forlimpopoli”. Grazie a Paolo “gas aperto” Gottardi, presidente dei volontari sicurezza di Sassuolo (di cui da oggi sono orgogliosamente iscritto) per avermi accolto. Per donare beni di prima necessità e aiuti umanitari alla protezione civile di Forlimpopoli, questo è l’indirizzo: via Corallo 440, Forlimpopoli (FC)”. E la chiosa è l’hashtag più affettuoso: #ForzaRomagna. Cremonini si riferisce, naturalmente, all’aiuto ricevuto dagli emiliani in occasione del devastante terremoto del 2012: un aiuto che in tantissime occasioni è partito proprio dalla Romagna che ora sta soffrendo.

“Il tempo è quanto di più prezioso abbiamo e regalarlo è davvero importante – è il controcanto di Nek -. Lo ha fatto un amico straordinario, @cesarecremonini, tra sorrisi, abbracci, scatoloni da riempire, pesi da sollevare. Lo fa @vemme2016 Valentina, tra i responsabili della protezione civile di Forlimpopoli. Lo fanno tutte le persone che si dedicano incessantemente a tutto questo. È stata una nuova occasione per esserci. Grazie di cuore”. Per Nek è almeno la seconda sortita in Romagna con la divisa della protezione civile addosso.