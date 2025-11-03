Criminalità, Bologna e Rimini nella top five della classifica del Sole 24 Ore: tutti i dati in Emilia Romagna Il capoluogo di regione segna un +9,59% nel numero di reati denunciati ogni 100mila abitanti: terza in Italia per rapine e seconda per violenze sessuali. Ravenna e Ferrara al 2° e 3° posto per estorsioni