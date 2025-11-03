Testa da giganti. E se torna Ciro...

Gianmarco Marchini
Testa da giganti. E se torna Ciro...
EmiliaRomagna
CronacaCriminalità, Bologna e Rimini nella top five della classifica del Sole 24 Ore: tutti i dati in Emilia Romagna
3 nov 2025
REDAZIONE WEB
Cronaca
Criminalità, Bologna e Rimini nella top five della classifica del Sole 24 Ore: tutti i dati in Emilia Romagna

Il capoluogo di regione segna un +9,59% nel numero di reati denunciati ogni 100mila abitanti: terza in Italia per rapine e seconda per violenze sessuali. Ravenna e Ferrara al 2° e 3° posto per estorsioni

Criminalità, la classifica del Sole 24 ore: Bologna e Rimini nella top five per numero di reati denunciati ogni 100mila abitanti

Bologna, 3 novembre 2025 – Bologna e Rimini entrano tristemente nella top five (rispettivamente al 4° e al 5° posto) della classifica del Sole24Ore che registra l'Indice della Criminalità misurando le denunce di reato registrate dalle Forze dell'ordine ogni 100mila abitanti nel 2024. Ma aldilà di Bologna e Rimini perché in realtà, tutte le città emiliano-romagnole rientrano nelle prime 50 posizioni della classifica stilata dal Sole 24 ore. 

