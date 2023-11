Diabete di tipo 1 e mellito: il glucagone spray Baqsimi gratuito in Emilia Romagna

Bologna, 9 novembre 2023 – Lo spray salvavita per i diabetici resta gratuito in Emilia Romagna, nonostante la decisione dell’Aifa che ha spostato il glucagone spray Baqsimi in fascia C, ossia quella a totale carico dei cittadini. Ogni dose somministrata costa dunque 84 euro.

Il glucagone spray Baqsimi resta gratuito per i pazienti diabetici dell'Emilia Romagna

“La Regione si farà carico delle spese del medicinale che continuerà quindi ad essere gratuito nelle farmacie ospedaliere: è una scelta doverosa per garantire ai pazienti e alle loro famiglie l’intervento terapeutico di emergenza in modo sicuro ed efficace”, spiega l’assessore alla Salute Raffaele Donini sottolineando che l’Emilia-Romagna è la prima regione a prendere questa iniziativa che riguarda “in particolar modo le famiglie (dal momento che sono perlopiù i bambini e gli adolescenti ad utilizzare il medicinale)”.

“Abbiamo stanziato un bilancio extra Lea (Livelli essenziali di assistenza) di 140mila euro all’anno – continua Donini –. Inoltre, ha già richiesto ad Aifa di riconsiderare quanto prima la decisione di declassificazione e di riportare il medicinale in ‘fascia A’, ossia a carico del Servizio sanitario”.

Ogni anno, nella nostra regione, vengono distribuite 2.750 confezioni di glucagone spray per 1.500 pazienti diabetici, più della metà minorenni con il diabete di tipo 1 ma anche adulti con il diabete di tipo mellito in terapia insulinica intensificata. “Non arretreremo sull’universalità delle cure, sull’equità dei trattamenti farmacologici e sul fronte dell’autonomia”, dice Donini.

“Subito dopo lo spostamento del glucagone spray in fascia C, tutte le Associazioni della regione che si occupano di diabete mellito T1 si erano molto allarmate e hanno subito chiesto aiuto alla Feder, che li rappresenta – spiega Daniele Bandiera, presidente della Federazione Diabete Emilia-Romagna (Feder) – E, anche in questo caso, l’assessore ci ha ricevuti, individuando la soluzione, di cui siamo grati”.

Cos’è il glucagone spray

Il glucagone spray Baqsimi è l’unico farmaco salvavita che, in caso di ipoglicemia grave, consente di ristabilire il livello di zuccheri nel sangue del paziente con un semplice spruzzo nel naso, al poso di un’iniezione intramuscolare. Tale formulazione, unita al fatto che il farmaco non deve essere conservato in frigo, può facilitare la somministrazione, anche in contesti extra clinici. L’uso è preceduto da un’adeguata formazione di coloro che lo somministrano, e dunque sanitari, operatori, caregiver, personale del mondo educativo-scolastico.