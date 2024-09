Diretta alluvione in Emilia Romagna 19 settembre: Faenza sott’acqua, il Montone spaventa Forlì. Oltre mille sfollati

03:16

Priolo: "Fiumi, superamento di soglia storici"

"Abbiamo dei superamenti di soglia storici, come per esempio per il Senio nel ravennate", ha detto la presidente facente funzioni Irene Priolo, in un video diffuso su Facebook nella notte. "In questo momento abbiamo i colmi di piena dei fiumi che hanno superato soglia 3 che stanno iniziando ad andare nei tratti vallivi e sebbene sia prevista una moderazione delle piogge per le prossime ore - ha detto Priolo - ovviamente i colmi di piena continueranno a transitare e a restare sopra soglia 3".