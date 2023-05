Diretta alluvione in Emilia Romagna 20 maggio 2023: identificato il sesto cadavere recuperato nel Ravennate. Riaperta A14 Faenza-Forlì. Piove ancora e aumentano gli sfollati

Bologna, 20 maggio 2023 – Ravenna prega che la barriera di terra innalzata a faenza regga e risparmi la città da una alluvione che non pare esaurirsi mai. Come la pioggia, che continua incessante a cadere, preceduta da una ennesima allerta rossa. La Romagna inizia a fare i conti anche con la mancanza di cibo, di detersivi per pulire le case invase dalla melma, di acqua da bere perché spesso quella dei rubinetti non è potabile. Ma non perde lo spirito.

Treni: la circolazione resta sospesa sulla direttrice Adriatica tra Faenza e Rimini: i danni alle strutture sono così gravi che i tempi per tornare operativi non sono pronosticabili. Intanto, le procure iniziano a rivolgere la loro attenzione sulle 15 vittime di questa strage dell’acqua e dell’uomo. Un fascicolo senza ipotesi di reato per ogni vittima, ma a Forlì la Procura ha aperto anche un’inchiesta per omicidio colposo e disastro colposo legata alle vittime nel Forlivese e nel Cesenate.

