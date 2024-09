Alluvione, il sindaco di Faenza scrive a Mattarella: “Facciamo da soli, basta con i rimpalli”

13:26

Il sindaco e la giunta comunale: "Pronti alla disobbedienza istituzionale"

Al Presidente Mattarella infine preannuncio la decisione di invertire le cose, scrive anche il primo cittadino di Faenza: “Ancor prima del dovere come sindaco, la mia coscienza mi impone di non restare in una attesa inconcludente. La Giunta comunale ha perciò deciso di assumersi direttamente la responsabilità, come fosse la nostra, di interventi che l’ordinamento prevede in capo ad altre e diverse amministrazioni, in alcuni casi istituite con lo specifico e unico compito di curare la ricostruzione dei territori colpiti dalle alluvioni del maggio 2023. Sono interventi improcrastinabili che riguardano l’assistenza e il ristoro alla popolazione, il contrasto alle situazioni di dissesto idrogeologico, chieste ma non ottenute, la predisposizione di strumenti e dispositivi di sicurezza per le aree che per ben tre volte si sono allagate. Vogliamo con questo lanciare un messaggio a tutte le Istituzioni, e per farlo sappiamo di trovare in Lei, come sempre, un interlocutore attento e sensibile: mentre altri ancora discutono, noi faremo un pezzo di ciò che serve per i nostri cittadini. Con lo stesso spirito collaborativo di sempre ma pronti alla 'disobbedienza istituzionale' pur di proteggere i faentini e garantire la loro sicurezza. Questo, a partire non da un domani lontano nel tempo, ma da oggi stesso”.