Discoteche e locali da ballo: in arrivo un milione di euro di ristori in Emilia Romagna

Gianni Indino. In arrivo i ristori per discoteche e locali da ballo

Rimini, 18 gennaio 2023 – “Per le discoteche e i locali da ballo dell’Emilia Romagna arrivano i ristori regionali. Le domande sono state vagliate ed espletate le formalità per la liquidazione, verranno accreditate cifre importanti alle imprese in possesso dei requisiti richiesti dalla misura di sostegno messa in campo dalla Regione Emilia Romagna a favore del nostro settore. Come presidente del Silb regionale – dice Gianni Indino - mi faccio portavoce del ringraziamento all’amministrazione regionale per essersi dimostrata ancora una volta tra le più vicine al nostro mondo. Il presidente Stefano Bonaccini e l’assessore al Turismo Andrea Corsini hanno compreso lo stato di grave difficoltà in cui versano le nostre imprese, martoriate da pandemia e lockdown. L’amministrazione regionale ha dunque stanziato un milione di euro, che si aggiunge al milione e mezzo già stanziato durante il periodo delle chiusure forzate”.