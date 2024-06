Divieti di balneazione in Romagna: dove sono i sette punti in cui non si può fare il bagno

Rimini, 27 giugno 2024 – Finalmente un fine settimana di caldo e sole all’orizzonte, ma il maltempo delle ultime ore causano ancora grattacapi: sono sette i punti della Riviera romagnola dove sono in vigore i divieti di balneazione emanati a seguito delle analisi Arpa sulla qualità dell’acqua del mare.

Dove

Sono sette i tratti dove i relativi sindaci dovranno emanare il divieto di tuffarsi in mare. In provincia di Ravenna sono interessati i 100 metri a nord della foce del Savio, e a Lido di Savio, i 150 metri a sud della foce del Savio, a Lido di Dante i 300 metri a sud della foce dei Fiumi Uniti. Nel Cesenate, stop ai bagni anche a Savignano (nella zona a sud della foce del Rubicone) e a San Mauro Mare. A Rimini la zona che arriva a 500 a nord della foce del Marecchia.

Perché

Si tratta di tutti punti vicini alle foci dei fiumi, che in questi giorni hanno visto un importante afflusso di acqua in seguito alle piogge intense che si sono verificate.

I valori sopra alla norma

In quasi tutti i casi, le analisi dei tecnici Arpa – che vengono effettuate con regolarità durante tutto il periodo della stagione balneare – hanno rilevato valori di Escherichia coli superiori ai limiti consentiti per legge. In quasi tutti casi, inoltre, sono ‘fuori legge’ anche i dati degli Enterococchi intestinali.

Cosa succede

Per questi tratti di mare sono state emanate specifiche ordinanze dei sindaci competenti che impongono la non balneabilità fino al rientro dei valori al di sotto delle soglie previste, cosa che solitamente avviene in breve tempo. Arpa assicura che i campionamenti saranno ripetuti fino a quando i parametri non risulteranno conformi. Insomma, a breve arriverà il ‘liberi tutti’ con la certezza di tuffarsi in un mare perfettamente salubre.