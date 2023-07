Divieto di balneazione in Emilia Romagna: dove sono i tre punti fuori regola

Bologna, 11 luglio 2023 – Continuano i test periodici sulla qualità del mare in Emilia Romagna: oggi sono arrivati i dati dei prelievi effettuati dai tecnici Arpa ieri che decretano tre zone off limits per i bagni, un bel problema visto il caldo soffocante di questi giorni (e il peggio deve ancora arrivare). In tutto il resto della Riviera, ossia 95 punti sui 98 testati non sono invece stati rilevati sforamenti rispetto ai limiti di legge.

Dove è in vigore il divieto di balneazione

Fanno eccezione tre soli casi, relativamente al superamento dei valori soglia relativi alla presenza di enterococchi, il cui limite accettato per le acque marine è di 200 mpn/100 ml. Nel dettaglio, riguardano il Canale Tagliata Nord, nel comune di Cesenatico, e due punti a Marina Romea (100 metri Nord e 100 metri Sud foce Lamone), nel comune di Ravenna.

Già domani mattina i bagnanti troveranno i cartelli in spiaggia che sanciscono il divieto di fare il bagno in queste tre zone. “Il divieto sarà revocato, e ne verrà data tempestiva comunicazione, non appena sarà emesso un nuovo rapporto di prova da parte di Arpae che attesti il rientro dei valori dei parametri nei limiti previsti dalla legge – sottolinea il Comune di Ravenna – Si ricorda inoltre che di norma è permanentemente vietata la balneazione nei tratti di costa immediatamente adiacenti alle foci di fiumi e porti canali e nelle acque superficiali interne”.

Cosa sono gli enterococchi

Gli enterococchi intestinali sono batteri, di forma sferica, disposti a catenelle; fanno parte della flora microbica intestinale umana e animale. La loro presenza all'interno delle acque di balneazione è indice di contaminazione da parte degli scarichi fognari.

Quali sono i valori rilevati nelle tre zone

Nella zona a 100 a metri a nord della foce del Lamone è stati rilevato un valore di enterococchi di 1.322 per 100 millilitri (come detto, il valore limite è 200), nei 100 metri a sud della foce ne sono stati rilevati 291. Nel Canale Tagliata Nord il valore è invece 379.

Nessun sforamento, invece, per quanto riguarda l’escherichia coli.