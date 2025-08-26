Nuovo divieto di balneazione in 17 punti della Riviera romagnola: ecco dove

Bologna, 26 agosto 2025 – Dopo il nubifragio che ha piegato la Riviera romagnola all’alba di domenica 24 agosto, le notizie negative non sono purtroppo finite. Si sa ormai, quando piove la salute del mare peggiora. E va sempre peggio, poi quando piove così tanto e intensamente.

A causa della concentrazione del parametro Escherichia coli superiore al limite, dunque ci sono ben 17 tratti della costa che non sono balneabili. Ieri, lunedì 25 agosto 2025, sono stati eseguiti lungo tutta la costa dell'Emilia-Romagna i test di monitoraggio e questi sono i risultati del campionamento delle acque marine, divulgati di Arpa Emilia-Romagna.

Forti temporali sul litorale ravennate, riminese e cesenate: emesso il divieto di balneazione

Divieto di balneazione in Riviera: quali sono i 17 tratti coinvolti

I forti temporali del fine settimana scorso hanno colpito soprattutto alcune zone della riviera nel ravennate, forlivese-cesenate e nel riminese. Le piogge consistenti hanno comportato un notevole afflusso dai corsi d'acqua, di conseguenza gli scolmatori hanno riversato le piene in mare.

Dunque il superamento dei limiti nelle altre province si è registrato nei tratti seguenti:

Milano Marittima - 100 m N Canale immissario saline - Comune di Cervia (RA)

Milano Marittima - 100 m N Porto Canale di Cervia - Comune di Cervia (RA)

Gatteo Nord - Comune di Gatteo (FC)

Foce Fiume Rubicone Nord - Comune di Gatteo (FC)

Villa Marina - Comune di Cesenatico (FC)

Savignano - Comune di Savignano sul Rubicone (FC)

Bellaria - Foce Uso 100 m N - Comune di Bellaria Igea marina (RN)

Rimini - Torre Pedrera – Brancona - Comune di Rimini (RN)

Rivabella - Rivabella - Turchetta - Comune di Rimini (RN)

Rimini - Foce Marecchia 50 m S - Comune di Rimini (RN)

Misano Adriatico - Rio Agina - Comune di Misano (RN)

Porto Verde - Porto Canale 100 m N - Comune di Misano (RN)

Riccione - Porto Canale 100 m S - Comune di Riccione (RN)

Cattolica - Torrente Ventena 50 m N - Comune di Cattolica (RN)

Cattolica - Torrente Ventena 50 m S - Comune di Cattolica (RN)

Punto 11 - di fronte Viale Venezia - Comune di Cattolica (RN)

Cattolica - Viale Fiume - Comune di Cattolica (RN)

Per questi tratti di mare verranno emanate dai sindaci ordinanze di non balneabilità fino al rientro al di sotto delle soglie previste, che solitamente avviene in breve tempo, e i campionamenti saranno ripetuti fino a quando i parametri non risulteranno conformi.

Dove si può fare il bagno

Sono 81 i tratti balneabili su 98. Tutti nella norma i tratti in provincia di Ferrara. Intanto, perdura una pausa dal maltempo, che però potrebbe non tardare a tornare.