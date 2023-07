Divieto di balneazione sulla Riviera romagnola: dove è stato revocato

Bologna, 13 luglio 2023 – Sono rientrati nella norma i 3 punti spiaggia su 98 che erano risultati sopra soglia per la presenza di enterococchi e per cui era stato emanato il divieto di balneazione. Dunque la Riviera è tornata di nuovo tutta balneabile.

La conferma del via libera è arrivata dagli ultimi prelievi e analisi effettuati di Arpae.

Dove si può fare il bagno

Rientrate quindi nei parametri di conformità le acque del Canale Tagliata Nord, nel comune di Cesenatico (FC), e i due punti a Marina Romea (100 metri Nord e 100 metri Sud foce Lamone), nel comune di Ravenna.

Per questi tratti di mare verranno dunque revocate dai sindaci le ordinanze di non balneabilità, che di solito succede in breve tempo.

Nei tratti di mare non conformi, inoltre, vengono ripetuti i campionamenti fino a quando i parametri non rientrano nella norma.