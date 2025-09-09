Nella stanza di un santo
CronacaUna domenica senza telefonini, la Regione Emilia Romagna lancia la giornata ‘detox’
9 set 2025
REDAZIONE EMILIA ROMAGNA
Una domenica senza telefonini, la Regione Emilia Romagna lancia la giornata ‘detox’

La prima data sarà il 12 ottobre, poi una volta al mese fino a maggio 2026. L’iniziativa presentata dall’assessora al Welfare, Isabella Conti: “Favorire il contatto diretto, la socializzazione e il rispetto per l’ambiente”

L'assessora regionale al Welfare, Isabella Conti (nel riquadro) ha lanciato l'iniziativa delle domeniche senza telefonini

Bologna, 9 settembre 2025 – Una domenica all’insegna dell’offline: spegnere gli smartphone e accendere lo stare insieme all’aperto o negli spazi pubblici delle nostre città. Conto alla rovescia per la prima domenica detox in Emilia-Romagna, il 12 ottobre e così sarà, una volta al mese, fino a maggio 2026.

Ad annunciarlo l’assessora al Welfare, Scuola, Politiche per l’infanzia e Terzo settore, Isabella Conti, oggi, dopo la presentazione in Commissione assembleare dove ha fatto il punto sui progetti che la Regione sta mettendo in campo per l’adolescenza e la preadolescenza. Tra questi le domeniche detox, nate dal confronto con i professionisti e le famiglie agli Stati generali dell’Infanzia e dell’Adolescenza, voluti e organizzati dalla Regione lo scorso maggio.

La domenica detox è una giornata di disconnessione digitale da trascorrere all’aperto o nei musei, nelle biblioteche e negli spazi pubblici delle nostre città. Un’occasione per le famiglie, i bambini e i ragazzi a partecipare a eventi, laboratori, giochi e incontri che favoriscano il contatto diretto, la socializzazione e il rispetto per l’ambiente, senza l’uso di smartphone o dispositivi digitali.

Iniziativa innovativa, che fa parte del pacchetto da 8 milioni e 350mila euro  che la Regione mette in campo per i ragazzi e le ragazze: oltre 2,3 milioni di euro per il Programma finalizzato al contrasto alla povertà minorile educativa, relazionale e al ritiro sociale, 800mila euro (risorse aumentate del 30 per cento) per il bando rivolto alla promozione di progetti educativi, culturali, sportivi e ambientali per adolescenti proposti da soggetti del Terzo settore e privati senza fini di lucro, 700mila euro per l’educazione digitale rivolta sia ai giovani che alle famiglie e agli insegnanti.

E ancora, un avviso pubblico da 2,5 milioni di euro per la promozione di una rete coordinata di presìdi dedicati all’orientamento scolastico e formativo per i ragazzi dagli 11 ai 19 anni; infine, 2 milioni per la sperimentazione di ‘scuole aperte’ all’interno delle secondarie di primo grado promuovendo la realizzazione di attività educative, sportive e culturali in orario extracurriculare.

“Rafforzare le reti educative e sociali – sottolinea Conti – , aprire le scuole oltre l’orario curricolare, promuovere la partecipazione, il protagonismo giovanile e il benessere psicologico, valorizzare il ruolo del digitale come strumento consapevole e inclusivo. Sono alcune delle iniziative con cui la Regione Emilia-Romagna ribadisce il proprio impegno concreto a favore dei ragazzi e delle ragazze. Lo facciamo con scelte coerenti, investendo risorse e immaginando interventi che non hanno precedenti per ampiezza e qualità, perché crediamo che sostenere gli adolescenti significhi sostenere il futuro delle nostre comunità”.

“Come Regione – conclude l’assessora –  abbiamo confermato la continuità di alcuni importanti interventi, investendo laddove possibili non solo maggiori risorse ma anche promuovendo nuove azioni e nuove progettualità, consapevoli delle nuove esigenze e delle nuove fragilità di adolescenti e preadolescenti. Vogliamo costruire una vera e propria politica regionale per l’adolescenza e la preadolescenza, integrata, strutturale e radicata nei territori. Una politica che tiene insieme ascolto, prevenzione, sostegno e partecipazione, valorizzando la corresponsabilità educativa delle famiglie, della scuola, del Terzo settore e delle comunità locali”.

