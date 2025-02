Dossier grandi opere in Emilia-Romagna, il summit: "Legge regionale sugli aeroporti". E un commissario per l’Alta velocità

Bologna, 4 febbraio 2025 – Passante di Bologna, diga di Vetto e nodo aeroporti. Sono solo alcune delle opere prioritarie al centro del summit di ieri tra il ministro alle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini e il governatore dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale. Un incontro richiesto dal presidente di Regione, insieme con l’assessora ai Trasporti Irene Priolo, per fare il punto delle opere concretamente realizzabili nei prossimi cinque anni, alla luce dei fondi disponibili. E le variabili in gioco, infatti, non sono poche.

"Abbiamo analizzato una per una le criticità delle opere in corso legate alle vicende aperte delle concessioni autostradali e definito insieme una roadmap per poter arrivare nel tempo più breve possibile allo sblocco delle opere, dando priorità massima al completamento di quelle in corso o parzialmente già realizzate", spiega de Pascale. Ad esempio, sul Passante di Bologna è stata ribadita "da entrambe le parti la priorità", condividendone il progetto e il tracciato, ma "insieme con la Gronda di Genova l’opera ha raggiunto costi preventivati molto più alti del passato", sottolinea il governatore. Per uscire dall’impasse, che impatta quindi sui tempi di realizzazione, occorre attendere l’eventuale rinnovo della concessione autostradale ad Aspi: solo così si ammortizzerebbero gli extra costi per la sua realizzazione. Altro capitolo legato a doppio filo alle concessioni autostradali, stavolta a quelle dell’A22, è quello della bretella Campogalliano-Sassuolo e della Cispadana: il bando per il rinnovo è stato pubblicato a capodanno e la leva dei pedaggi è il ’polmone’ del gestore per rientrare dei lavori.

Al capitolo stradale, che conta anche la Statale 16, si aggiunge poi il corposo faldone ferrovie. Il quadruplicamento della linea Bologna-Castel Bolognese – necessario all’alta velocità ma non solo – "è un progetto da revisionare per ridurre significativamente l’impatto sul territorio e risolvere tutti i problemi di congestione della tratta – spiega ancora de Pascale –. Attendiamo a breve la nomina di un commissario governativo che si occuperà dell’infrastruttura che, auspichiamo, aumenterà la capacità complessiva di trasporto e che dovrà arrivare fino al porto di Ravenna". In quest’ottica, sarà decisivo il rinnovo dei vertici di Anas e Rfi per individuare gli interlocutori dell’immediato futuro. Dalle strade al ferro ai cieli, il nodo aeroportuale è l’altro tema caldo in Emilia-Romagna. "Il governo caldeggia una strategia di sistema e noi lavoriamo a una legge ad hoc come in Puglia o Calabria – aggiunge – che regolamenti la partecipazione della Regione, tavoli e politiche integrate". Il punto di partenza è dato dai numeri: "Bologna e Rimini continuano a crescere in termini di passeggeri – dice –, ma serve un sistema in cui ne beneficino tutti, l’importante è non perdere traffico aereo".

Infine, l’affaire diga di Vetto. Salvini la dà in progettazione, formalmente "è in corso uno studio che deve indicare la soluzione alla crisi idrica della Val d’Enza – spiega il governatore –, ma fatico a pensare che sarà con zero invasi: il più è capire qual è la dimensione giusta e sostenibile anche finanziariamente". E al momento le cifre che circolano non sono inferiori a 500 milioni di euro, in un ambito in cui non c’è tariffazione su cui far leva.