Dove sono chiuse le scuole in Emilia Romagna martedì 16 maggio per allerta meteo

Bologna, 15 maggio 2023 – Le scuole dell’Emilia Romagna si preparano alla forte ondata di maltempo previsto nelle giornate di martedì 16 maggio e mercoledì 17 maggio. Dopo l’allerta meteo rossa diramata dall'Arpae e dalla Protezione Civile regionale, lezioni sospese martedì 16 maggio a Bologna e provincia, Imolese compreso, Ravenna, Forlì e Cesena.

Scuole chiuse: ecco dove

In tutti i Comuni della città metropolitana di Bologna domani saranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado: nidi, materne, elementari, medie e superiori. In base all’andamento dell’allerta gran parte dei Comuni deciderà domani se proseguire la chiusura anche per il giorno di mercoledì 17 mentre alcuni Comuni stanno valutando di chiudere le scuole già per entrambi i giorni Scuole chiuse in via precauzionale anche a Ravenna, Lugo, Russi, Cervia e i comuni dell’Unione del faentino (Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo). Il sindaco di Ravenna ha riunito alle 8 di questa mattina il Centro operativo comunale e ha disposto “per martedì 16 maggio, la chiusura anche per non aggravare le criticità sulla viabilità comunale, dei servizi educativi, delle scuole di ogni ordine e grado compresi i centri di formazione professionale, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio-occupazionali”.

Stesso provvedimento emanato anche dal Comune di Cesena e dal Comune di Forlì, Forlimpopoli, Castrocaro e Terre del sole dove le lezioni verranno sospese per la giornata di domani, mentre per mercoledì seguiranno aggiornamenti da parte delle istituzioni competenti.

Chiuse le palestre

A Ravenna, ma anche nel territorio di Faenza, oltre alle scuole saranno chiuse anche le palestre comunali. Lo annuncia l'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, precisando che a Faenza saranno chiusi anche i servizi educativi, i servizi pre e doposcuola, i centri di formazione professionale, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio-occupazionali. Non solo, ma sono sospese anche le attività sportive che si tengono nelle palestre comunali e il consiglio alle altre società sportive è di interrompere allenamenti, partite o altre iniziative per la giornata di domani. L'amministrazione invita inoltre gli organizzatori di eventi e le attività private “di sospendere o annullare tutti i momenti di aggregazione e le iniziative che comportino lo spostamento di persone, per non aggravare le criticità sulla viabilità comunale”.

Stop alle gite

“Siamo in contatto con l'ufficio scolastico regionale che insieme all'assessora alla Scuola Paola Salomoni farà una circolare dove inviterà le scuole a non effettuare le gite, sia in uscita che in entrata nel nostro territorio, per i prossimi due giorni, visto che la viabilità potrebbe essere in difficoltà”. Lo ha detto la vicepresidente dell' Emilia Romagna con delega alla Protezione civile, Irene Priolo.