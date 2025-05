Emanuele Michieletti, chi è il primario arrestato a Piacenza per abusi sulle colleghe

Piacenza, 8 maggio 2025 – Bufera sull’ospedale civile di Piacenza finito al centro delle cronache dopo l’arresto di Emanuele Michieletti: è lui il primario arrestato ieri con le orrende accuse di violenza sessuale e abusi ai danni di diverse colleghe dottoresse e infermiere: 32 episodi in 45 giorni di osservazione e di filmati registrati dalla polizia.

Emanuele Michieletti, 60 anni, è nato a Vercelli e ha compiuto ii suoi studi a Milano, dove ha conseguito la laurea in Medicina. Il primario è responsabile del reparto di Radiologia dell’ospedale di Piacenza. In città è molto conosciuto, anche per essere stato più volte intervistato dalla stampa locale specie nel periodo della pandemia. In particolare per una sua intuizione nella cura del Covid durante il decorso della malattia. Appare come una figura autorevole e di potere, non solo per il suo incarico lavorativo di responsabilità, ma anche per sue presunte “conoscenze”.

Secondo gli investigatori, il medico, “di fatto, compiva atti sessuali con quasi tutte le donne che varcavano da sole la porta del suo ufficio” anche se in alcuni casi i rapporti, sempre nell’orario di lavoro, sarebbero stati “consenzienti”.

L'inchiesta è partita dalla coraggiosa denuncia di una dottoressa del reparto, vittima di un'aggressione sessuale nello studio del primario, quando la donna voleva semplicemente discutere il piano ferie. La donna ha segnalato l'accaduto alla direzione sanitaria dell'Ausl e alla Questura, raccontando di essere stata chiusa a chiave nell'ufficio e costretta a subire abusi, interrotti solo dall'arrivo di un collega in stanza.

In almeno due casi, il medico è accusato anche di stalking, data la continuità degli abusi subiti dalle vittime e il timore di ritorsioni in caso di resistenza. La Questura ha sottolineato la complessità delle indagini, resa difficile dal forte clima di omertà all'interno del reparto, che inizialmente ha portato diverse vittime a essere reticenti nel raccontare quanto subito.

Durante gli accertamenti, una seconda dottoressa aveva sporto denuncia per poi ritirarla per timore di conseguenze lavorative e familiari. Successivamente, alcune delle vittime identificate nei filmati hanno confermato gli abusi, ma gli inquirenti ritengono che si tratti solo di una parte delle donne coinvolte.

L'Ausl di Piacenza ha espresso “piena solidarietà e vicinanza alle vittime”, ribadendo che “il rispetto e la tutela della persona sono da sempre principi fondanti della nostra missione”. L'azienda sanitaria ha inoltre manifestato “piena fiducia nel lavoro della Magistratura”.

"Cosa aspetta la Regione a intervenire? Serve un chiarimento urgente in Aula. Di fronte a fatti così gravi, il commissariamento dell'Ausl di Piacenza non può essere un tabù”, dicono il consigliere regionale della Lega Tommaso Fiazza - che ha presentato un'interrogazione alla giunta - e il segretario regionale del Carroccio Matteo Rancan. “Non è il primo scandalo - dicono - lo scorso agosto un medico di base era finito in manette per spaccio di oppiacei, truffa, corruzione e falsi certificati. Nella stessa indagine era stato coinvolto anche un secondo medico. A novembre, un'ulteriore inchiesta ha travolto una dottoressa del Pronto Soccorso, accusata di essersi procurata illegalmente grandi quantità di morfina, anche intestando ricette ad amici e conoscenti, senza che nessuno, nonostante i sospetti interni, sia intervenuto con controlli concreti. Tre casi gravissimi in meno di un anno, all'interno della stessa Ausl, mettono a nudo un sistema fuori controllo. Una cultura del silenzio e della paura, che ha permesso per troppo tempo ad alcuni di abusare del proprio ruolo, mentre altri chiudevano gli occhi”. I leghisti chiedono all'assessore alla sanità Massimo Fabi di intervenire in aula per spiegare “cosa sia stato fatto dopo le prime segnalazioni, come si intenda tutelare le vittime e se esistano protocolli interni realmente efficaci per prevenire abusi, mobbing o stalking nei luoghi di lavoro”.