Alluvione in Emilia Romagna, 2 morti. Allerta rossa per i fiumi, la diretta di oggi

Bologna, 4 maggio 2023 – La quantità di pioggia caduta in Emilia Romagna nelle ultime 36 ore pari a un quinto di quella che cade in un anno intero – Coldiretti parla di 20 bombe d’acqua in 24 ore – con 15 fiumi che per la prima volta in regione hanno superato il livello di allarme, per la maggior parte si tratta di affluenti del Reno.

Quello di oggi è il giorno del dolore, per le due vittime della terribile ondata di maltempo (a Fontanelice e Castel Bolognese), con esondazioni e frane - che hanno riguardato soprattutto le province di Ravenna e Bologna - e centinaia di sfollati.

E anche quello della conta dei danni: questa mattina il Governatore Stefano Bonaccini incontra a Faenza i sindaci del ravennate, per fare un primo punto della situazione; seguirà successivamente un incontro a Imola con sindaci del bolognese.

Bonaccini ha firmato ieri la richiesta per lo stato di mobilitazione, accolta dal Governo, e ha già avviato la procedura per la richiesta dello stato di emergenza nazionale.

Senza sosta il lavoro dei Vigili del fuoco, all’Esercito, alle forze dell’ordine e di tanti volontari. Ripresa gradualmente la circolazione dei treni.

9:13 Bonaccini: “Nessuno rimarrà solo” "Siamo impegnati da 48 a fare tutto il possibile. Ringrazio tutti quelli che da 48 ore non hanno dormito una sola ora per provare a dare una mano e voglio dire a tutte le popolazioni colpite che, come sempre da queste parti, nessuno rimarrà da solo". Così, a Radio24, il governatore Stefano Bonaccini 9:16 Mille interventi dei vigili del fuoco Impegnati nelle operazioni 300 vigili del fuoco, con rinforzi giunti da Veneto, Lombardia, Toscana. Sono 1.000 gli interventi fatti finora tra le province di Bologna, Ravenna e Forlì Cesena. 9:18 La situazione più critica oggi: dove Nella notte il maggior numero di interventi dei vigili del fuoco è stato svolto nella parte bassa della provincia di Ravenna, tra Bagnacavallo, Boncellino e Villanova di Bagnacavallo, dove le squadre in assetto alluvionale hanno evacuato dalle loro abitazioni circa cinquanta persone. 9:20 La conta dei danni e l’emergenza frane “Inizieremo dalle prossime ore l'avvio della quantificazione dei danni in tutto il territorio e speriamo oggi finisca l'emergenza più pesante per la pioggia, ma il rischio di frane e microfrane diventa molto forte in un territorio colpito prima dalla siccità e poi da una caduta d'acqua”, dice in radio Bonaccini. 9:51 Le strade riaperte Riaperta al traffico la via Emilia dal km 72 al km 66,300 a Castelbolognese, in provincia di Ravenna. A causa delle frane, restano i sensi unici alternati lungo la SS65 ''della Futa'' in comune di Loiano (Bologna) e lungo la SS67 ''Tosco Romagnola'' a Dovadola, nel Forlivese. Riaperte al traffico, già dal pomeriggio di ieri, sia la SS 16 ''Adriatica'' a Mezzano, in comune di Ravenna che la SS 253 bis ''Trasversale di Pianura'' a Medicina (Bologna). 9:58 Gli interventi nel Ravennate Oltre a Bagnacavallo, nel ravennate i vigili del fuoco stanno operando a Faenza, Massa Lombarda, Conselice, Castel Bolognese, aree in cui permane l’acqua tracimata dal fiume Lamone e dai suoi affluenti. 10:01 Gli interventi nel Bolognese Nel bolognese squadre dei vigili del fuoco impegnate nella notte con mezzi di movimento terra per liberare da fango e detriti alcune strade, tra Monzuno e Pianoro, a causa delle frane. Evacuate nove persone dalle proprie abitazioni a Sesto Imolese. Dal mattino motopompe e tre idrovore hanno iniziato le attività di prosciugamento tra Castel San Pietro, Medicina e Imola. 10:02 Gli interventi nel Forlivese Attività di ripristino della viabilità con pale meccaniche nelle zone di Dovadola e Modigliana. 10:04 Coldiretti: 20 bombe d’acqua in 24 ore In un solo giorno sull' Emilia Romagna si sono abbattute ben venti bombe d'acqua, su un territorio reso fragile dalla prolungata siccità, che hanno provocato l'esondazione di fiumi e torrenti che hanno allagato città e campagna con migliaia di coltivazioni, frutteti, serre e vigneti sott'acqua e interi filari di ulivi sradicati dalla furia delle frane. E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti. 10:05 Ultim’ora: il monitoraggio dei fiumi Colmi di piena in lenta decrescita stanno transitando su Secchia, Panaro e Reno con livelli prossimi alla soglia 2. Le piene su Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno, Senio, Lamone e Montone sono in lento esaurimento. 10:19 “Non andate vicino ai fiumi” L’avviso dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ai cittadini: non recatevi “per nessuna ragione in prossimità dei fiumi, sopra agli argini degli stessi e nelle zone colpite dagli allagamenti”. Per emergenze è attivo il numero verde della centrale operativa 800 072525.

La situazione dei treni in Emilia Romagna

In serata la circolazione dei treni è ripresa gradualmente tra Forlì e Faenza e fra Faenza e Ravenna, con traffico ancora sospeso fra Russi e Lugo (Castel Bolognese-Ravenna) e fra Lavezzola e Mezzano.

Previsioni: allerta meteo di oggi, giovedì 4 maggio

Ieri ha smesso di piovere, come previsto, in tarda mattinata ma resta in vigore anche per oggi, 4 maggio, l'allerta meteo rossa (massima criticità) per le piene dei fiumi per le province di Bologna, Ravenna, Ferrara, Forlì Cesena e Rimini. Arancione (criticità moderata) per frane e piene dei corsi d'acqua minori. E' gialla (criticità ordinaria), invece, nella zona ovest della regione.

Agricoltura in ginocchio: cosa succede ora

Secondo Arpae e protezione di Civile, nella giornata di oggi le piene nei tratti montani dei fiumi sono in esaurimento, mentre nei tratti vallivi è previsto il progressivo rientro sotto la soglia 3. Perché allora resta l'allerta rossa? Per i danni e le criticità idrauliche che restano in pianura.

Cosa è successo in Emilia Romagna

Faenza

Strade come canali, ieri a Faenza con il torrente Lamone che ha sommerso i cortili fino a quasi il primo piano delle case. Grazie al miglioramento della situazione (il livello del fiume nel corso della giornata di ieri è calato di un metro e mezzo), oggi le scuole sono aperte.

Ravennate

Su Bagnacavallo e frazioni permane la situazione più critica. Dalla nottata l’allagamento si è esteso verso l’abitato di Villanova, coinvolgendo via Cocchi. È chiusa la SP253 San Vitale\via Albergone in località Bagnacavallo al ponte del canale Fosso Vecchio, così come via Cocchi e tutte le strade secondarie in direzione Villanova. La piena del Lamone sta finalmente iniziando a scendere e a Pieve Cesato, ovvero a 6km a nord falla, è scesa in soglia 2.

A Conselice è in corso di ultimazione la chiusura della falla sul Sillaro. Ad Alfonsine si sta monitorando la parte terminale del fosso vecchio. La situazione resta difficile e in divenire soprattutto nel territorio di Bagnacavallo, resta valida la raccomandazione di evitare spostamenti non necessari e non recarsi sulle zone allagate o sugli argini dei fiumi.

Tutte le scuole del paese sono rimaste chiuse.

Bologna

Il maltempo ha lasciato diversi danni sulle strade della città, via Saffi resta chiusa dall'altezza di via del Chiù ai viali, con deviazione di numerose linee dei bus. Accesso interdetto al parco di Villa Spada dopo gli smottamenti della notte scorsa. Il Comune prevede traffico congestionato anche nei prossimi giorni, soprattutto nella zona ovest della città sui viali tra porta Saragozza e la stazione.

In provincia, preoccupante la situazione di Medicina e di in alcune zone dell'Imolese, dove ieri pomeriggio sono scattate evacuazioni e i gommoni hanno recuperato persone bloccate in casa.

Scuole chiuse in alcuni Comuni, come a Selva Malvezzi, Monterenzio, Sesto Imolese, Sasso Morelli, San Prospero.