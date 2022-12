Energia, la crisi del metano "Prezzi aumentati 15 volte"

di Giorgia De Cupertinis

Dante Natali, presidente di Federmetano, in uno scenario minato dai rincari, anche questo settore sta riscontrando forti criticità.

"Sì, e più degli altri. Ci troviamo a far fronte a difficoltà che non si paragonano ad altri settori, perché la nostra materia prima è aumentata fino a 15 volte rispetto al valore di settembre 2021. Se verso fine ottobre i prezzi avevano visto un parziale miglioramento, la situazione è tornata a peggiorare nelle ultime settimane, costringendo gli operatori ad aumentare il prezzo del gas, con effetti negativi sull’utenza"

Cosa chiedete al governo?

"Di fronte a una situazione così grave i singoli imprenditori non hanno possibilità di intervento. Pertanto, prioritariamente, chiediamo il mantenimento anche per il 2023 dell’attuale iva ridotta dal 22 al 5%. Azione fondamentale per ridurre il prezzo all’utente finale, anche se questo provvedimento da solo non è sufficiente. Come associazione abbiamo avanzato anche altre proposte: l’accesso parziale al gas della gas-release , credito d’imposta sull’acquisto del gas e interventi a fondo perduto per distributori mono carburanti (i più colpiti). Ci amareggia vedere che non si trovino risorse per alleviare, almeno un minimo, la situazione di un settore all’avanguardia, che sta facendo molto più di altri per la sostituzione del carburante fossile e per la riduzione delle emissioni di C02. Attualmente infatti, più del 30% del gas distribuito è già in forma di ‘bio-metano’, forma che consente ai veicoli che lo utilizzano di non emettere CO2".

Quali sono i numeri della rete?

"In Italia ci sono 1550 impianti che al momento riforniscono un milione e 100mila auto a metano. Sono 239 i distributori in Emilia-Romagna, 43 tra Bologna e provincia. Nelle Marche ci sono circa 113 impianti. A livello nazionale, invece, sono 5mila gli addetti al settore ai quali si aggiungono tutti quelli legati al comparto, raggiungendo un numero di 20mila addetti"

Posti, oggi, a rischio?

"Molti operatori in Italia hanno già chiuso degli impianti: è un rischio già in essere. Così viene a mancare sul mercato il carburante più economico, una soluzione che garantiva un’adeguata mobilità".