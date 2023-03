Epilessia, l’allarme in Emilia Romagna: “Mancano i farmaci”

Bologna, 3 marzo 2023 – Un intervento urgente da parte della Regione Emilia Romagna per rendere reperibili i farmaci per l’epilessia. A chiederlo, in un'interrogazione alla giunta dell'Emilia-Romagna, è Stefania Bondavalli (Lista Bonaccini) che ricorda come “attualmente, le associazioni delle persone con epilessia segnalano notevoli difficoltà nel reperimento di farmaci, in particolare di Depakin, Frisium e Micropam. Questa diffusa carenza o indisponibilità dei farmaci ed insufficiente informazione su come affrontare tale criticità richiede un intervento urgente da parte degli organismi istituzionali competenti, per garantire la disponibilità dei farmaci sul nostro territorio e favorire le informazioni agli interessati per affrontare tale evenienza”. Classifica ospedali Newsweek 2023: ecco i migliori in Emilia Romagna, Marche e Veneto Da qui l'atto ispettivo per chiedere alla Regione di attivarsi per facilitare l'accesso alle informazioni che riguardano la disponibilità di questi farmaci, affinché le persone con epilessia e, in generale, coloro che soffrono anche di altre patologie croniche, possano meglio affrontare tali criticità, facendo poi riferimento al proprio medico di medicina generale, o medico specialista, o pediatra di libera scelta. A fare da eco a Stefania Bondavalli, anche l’interrogazione di Fratelli d’Italia che chiede alla Regione di risolvere la carenza di medicinali nelle farmacie emiliano-romagnole. Il...