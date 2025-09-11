Famiglia di Parma nel caos del Nepal, intrappolata in un hotel in fiamme: “O bruciamo vivi o ci buttiamo”

Bologna, 11 settembre 2025 - Un viaggio di volontariato, che avrebbe dovuto portare aiuto e speranza a una scuola di orfani tibetani, si è trasformato in un incubo per una famiglia di Parma, rimasta intrappolata nel pieno della rivolta che da giorni scuote il Nepal. A raccontare l’esperienza drammatica è stato Filippo Reggiani, 48 anni, responsabile di un gruppo di consulenti informatici, che con la figlia di 11 anni e i genitori settantenni si era recato a Kathmandu il primo settembre scorso. La loro storia, riportata da La Gazzetta di Parma, ha il sapore di un film: un albergo in fiamme, la fuga dalle finestre, il soccorso di giovani nepalesi incontrati per caso in strada.

Filippo Reggiani, 48 anni, era andato con la sua famiglia in Nepal

La famiglia Reggiani non era in Nepal per turismo: “Da tempo facciamo volontariato per una scuola di orfani tibetani — ha spiegato Filippo al quotidiano ducale — attraverso l’associazione ‘Tashi Orphan School’. Abbiamo portato vestiti, scarpe, acqua, matite e persino una macchina da cucire”. Appena arrivati nel Paese, si erano messi al lavoro: il padre, 74 anni, si divertiva a intrattenere i bambini con giochi di magia, gli altri praticavano l’attività in aiuto dei più bisognosi. Poi, martedì, la situazione è precipitata, dato che alcune bande armate hanno invaso le strade della capitale, incendiando edifici e bloccando gli spostamenti.

L’albergo in fiamme

La famiglia aveva trovato rifugio nell’hotel Hyatt Regency, seguendo il consiglio degli abitanti del posto. Ma la calma è durata poco: “In serata ci siamo accorti che la hall stava bruciando — racconta Filippo — I corridoi erano pieni di fumo, non sapevamo cosa fare”. Chiusi in camera, hanno cercato di proteggersi come potevano, sigillando la porta con asciugamani bagnati. Poi l’unica scelta: lanciarsi dalla finestra. “O bruciamo vivi o proviamo a buttarci giù”, ha ricordato Filippo.

La fuga disperata

La salvezza è arrivata grazie a un gruppo di ragazzi nepalesi che, vedendoli in difficoltà, hanno improvvisato una via di fuga: due materassi sotto la finestra e una corda da unire alle lenzuola legate al letto. “Sono sceso per primo: mi sono rotto due dita cadendo, ma ero vivo”, racconta Reggiani. Poi è toccato alla madre, che si è procurata una distorsione alla caviglia ed è svenuta all’impatto. La figlia di 11 anni, tra lacrime e paura,” è stata bravissima”, riuscendo a calarsi senza farsi male. Più complessa la discesa del padre, che ha urtato il volto contro il muro, procurandosi la frattura del naso e di una gamba. Una volta a terra, quindi, la famiglia è stata accompagnata per circa 600 metri dai ragazzi tibetani. Attorno a loro, uno scenario surreale: fiamme, auto incendiate, bande armate pronte ad aggredire.”Sembrava l’apocalisse”, ha detto Filippo. Proprio una di queste bande li ha avvicinati, ma i ragazzi nepalesi hanno fatto scudo: “Hanno detto che i turisti non si toccano, e così siamo stati lasciati andare”.

Il salvataggio dei militari

Raggiunta la strada principale, la famiglia è stata presa in consegna dall’esercito nepalese, che a colpi di mitra ha aperto un varco tra i ribelli per portarli in ospedale. “Eravamo tutti intossicati dal fumo, non respiravamo più. Siamo stati messi immediatamente sotto ossigeno”. Filippo e la figlia sono stati dimessi già la sera successiva, mentre la madre è rimasta ricoverata per ulteriori controlli. Più lunga sarà invece la convalescenza per il padre, ferito più gravemente.

“Trovato un nuovo albergo grazie alla scuola”

Nonostante la tragedia sfiorata, la famiglia è riuscita a recuperare le valigie, anche se molti effetti personali sono andati perduti. “Abbiamo trovato un nuovo albergo grazie alla scuola — ha spiegato ancora Filippo a La Gazzetta di Parma — ma il pensiero va a chi resta lì, tra disordini e violenze”. Per lui resta il sollievo di aver salvato i propri cari, ma anche la consapevolezza di quanto sia stato decisivo l’aiuto ricevuto dai ragazzi nepalesi incontrati per caso. Durante quelle ore concitate, Reggiani era in contatto con la Farnesina, che lo ha assistito nelle comunicazioni e nell’organizzazione dei primi soccorsi. Ora l’obiettivo è rientrare a Parma non appena le condizioni lo permetteranno, soprattutto per il padre. Intanto, l’esperienza che doveva essere un gesto di altruismo ha lasciato cicatrici profonde ma anche la testimonianza di quanto, anche nei momenti più bui, la solidarietà possa salvare vite.