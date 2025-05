Fine vita in Emilia-Romagna: il malato muore e il Tar non si pronuncia sulla delibera regionale

Bologna, 15 maggio 2025 – Niente pronuncia del Tar sul merito della delibera della Giunta dell’Emilia-Romagna che regola il suicidio assistito in regione a causa della morte del malato che aveva presentato domanda.

Il tribunale amministrativo regionale aveva infatti sospeso l’iter – approvate a febbraio 2024 e fortemente voluto dall’allora presidente Stefano Bonaccini – che prevede la valutazione e (nel caso tutti i requisiti siano ritenuti idonei) la sedazione profonda entro 42 giorni dalla domanda del malato. La decisione del Tar era arrivata il 27 aprile scorso, a seguito di un ricorso presentato dalla consigliera di Forza Italia Valentina Castaldini che, saputo della domanda presentata da un altro malato, ha sollevato dubbi sulla legittimità della delibera di Giunta.

Oggi il Tar, dopo una prima sospensiva, avrebbe dovuto entrare nel merito, ma “questa notte il paziente che aveva chiesto di essere aiutato medicalmente sul suo suicidio assistito è deceduto per cause naturali", di conseguenza "da un punto di vista tecnico sono venute meno le esigenze cautelari, cioè non c'è più l'urgenza di decidere se queste delibere possono essere applicate o meno, perché questa udienza era appunto stata fissata in ragione del fatto che c'era un'applicazione concreta".

Questa la spiegazione dell'avvocato Domenico Menorello che, assieme al collega Francesco Fersini, rappresenta la consigliera regionale Castaldini. Oggi, spiega quindi Menorello, "non si è deciso nulla", perché "tecnicamente questa è una cessata materia del contendere". Poi, aggiunge, "le parti, la Regione, anche i ricorrenti, le associazioni e la consigliera Castaldini hanno chiesto al collegio di fissare un'udienza di merito in tempi brevi di modo di avere una una sentenza, e quindi aspettiamo le decisioni del collegio".

A breve, dunque, "potrebbe esserci una nuova udienza per decidere definitivamente la questione". Oggi era presente in udienza anche l'Avvocatura distrettuale dello Stato in rappresentanza del Governo, che "ha impugnato autonomamente gli atti della Regione Emilia-Romagna ed è intervenuto anche in questo giudizio, perché c'è un ricorso parallelo" sulla stessa materia. Sul punto, precisa Menorello, "è stata chiesta anche la riunione con l'altro ricorso presentato dalla presidenza del Consiglio, visto che si tratta della medesima delibera", per cui "mi aspetto che possa esserci una riunione dei ricorsi che poi verranno decisi".

Adesso, concludono i legali, "la parola passerà al collegio, che deciderà se fissare un'udienza di merito a breve o se attendere, eventualmente, le determinazioni della Corte Costituzionale" sulla legge regionale sul fine vita della Toscana, impugnata dal Governo.