Foibe e giorno del Ricordo 2023: gli eventi in Emilia Romagna per commemorare la strage

Bologna, 10 febbraio 2023 – Come ogni anno, il 10 febbraio torna il ’Giorno del Ricordo’ in cui italiane e italiani rinnovano la memoria della tragedia che ha coinvolto i connazionali nel secondo dopoguerra rimasti vittime delle foibe.

Ancora oggi si celebra in questo giorno la memoria dei massacri delle foibe e l'esodo dalmata-giuliano, una pagina nerissima di storia che visto la persecuzione, l'espulsione e l'eliminazione fisica di migliaia di italiani. L’Emilia Romagna ricorda l’eccidio in questo giorno con diverse iniziative in regione.

Massacri delle foibe (archivio storico)

Cosa sono le foibe e perché si celebrano il 10 febbraio

Proprio il 10 febbraio, ma nel 1947, il trattato di Pace di Parigi assegnò le zone friulane di Istria, il Quarnaro e Zara all’allora nascente Repubblica socialista federale di Jugoslavia. Iniziò così il massacro di migliaia di italiani alla cui memoria è dedicata la giornata di oggi. Esecuzioni sommarie, rapimenti, deportazioni e omicidi di massa: si stima che gli italiani e le italiane che lasciarono l’Istria, perdendo beni e proprietà nel dopoguerra, furono almeno 250mila.

Perché si chiamano foibe?

Una foiba è una particolare insenatura di origine naturale che si formano in alcune caverne della zona carsica dell’Istria e del Friuli Venezia Giulia. In queste grande caverne furono gettati i corpi degli italiani, morti o vivi che fossero. Da allora la strage viene ricordato con questo nome, anche sinonimo di “fossa” o “cava” (dal latino fovea).

Quando e chi ha istituito il Giorno del Ricordo

Il Giorno del Ricordo è stato ufficialmente istituito dalla Repubblica italiana nel 2004 con la giornata commemorativa il 10 febbraio. In questa giornata, dunque, l’Italia ricorda sia le uccisioni sia l’esodo di massa che coinvolse la popolazione istriana tra il 1945 e il 1956.

L’omaggio di Mattarella

“Siamo oggi qui, al Quirinale, per rendere onore a quelle vittime e, con loro, a tutte le vittime innocenti dei conflitti etnici e ideologici. Per restituire dignità e rispetto alle sofferenze di tanti nostri concittadini – è stato il commosso ricordo del presidente Sergio Mattarella -. Sofferenze acuite dall'indifferenza avvertita da molti dei 350mila italiani dell'esodo, in fuga dalle loro case, che non sempre trovarono solidarietà e adeguato rispetto nella loro madrepatria".

"Furono sovente ignorati, guardati con sospetto, posti in campi poco dignitosi. Tra la soggezione alla dittatura comunista e il destino, amaro, dell'esilio, della perdita della casa, delle proprie radici, delle attività economiche, questi italiani – ha sottolineato il Capo dello Stato - compirono la scelta giusta. La scelta della libertà. Ma nelle difficoltà dell'immediato dopoguerra e nel clima della guerra fredda e dello scontro ideologico, che in Italia contrapponeva fautori dell'Occidente e sostenitori dello stalinismo, non furono compresi e incontrarono ostacoli ingiustificabili".

La condanna dell’Anpi

"Ribadiamo l'orrore e la condanna delle esecuzioni sommarie nelle foibe e rispettiamo il dramma dell'esodo che ha colpito tanti italiani che vivevano in Istria e in Dalmazia. Denunciamo le pesanti esagerazioni e strumentalizzazioni tese non a stabilire la verità storica ma a legittimare il fascismo e delegittimare la Resistenza. Per questa ragione le forze di estrema destra accusano di negazionismo chiunque collochi quei drammi e quelle tragedie, come recita la legge, nella 'più' complessa vicenda del confine orientale'".

"Per questo - prosegue una nota Anpi - denunciamo il silenzio sull'aggressione italiana alla Jugoslavia del 1941, sui conseguenti crimini e le deportazioni da parte italiana che hanno causato decine e decine di migliaia di vittime, sulla snazionalizzazione dei croati e degli sloveni, sulla mancata punizione dei criminali di guerra italiani e sul sostegno italiano al regime criminale di Ante Paveli in Croazia. Nella ricostruzione storica di quegli eventi occorre evitare ogni interpretazione nazionalista e proporre una visione sovranazionale, e perciò obbiettiva".

Giorno del Ricordo delle foibe in Emilia Romagna

“Il dramma delle Foibe e dell’esodo giuliano dalmata è una tragedia che segna la nostra storia, e proprio per questo motivo è ancora più doveroso e importante celebrare il Giorno del Ricordo – scandisce il presidente della Regione Emilia-Romagna e candidato alla segreteria Pd, Stefano Bonaccini –. Un monito che è ancora più importante in un momento storico come quello che stiamo vivendo in cui in nome dei confini si uccide e si muore ogni giorno”.

Gli eventi

In occasione del Giorno del Ricordo, la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dalla vicepresidente dell’Assemblea legislativa, Silvia Zamboni, parteciperà sabato 11 febbraio alle 11 alla cerimonia del Comune di Bologna al cippo nel Giardino Martiri dell'Istria, Venezia Giulia e Dalmazia in in via Don Sturzo 42: sarà deposta una corona d’alloro alla presenza delle autorità civili, religiose e militari.

A seguire, domenica 12 febbraio alle 10, ci sarà un’altra deposizione di una corona di fiori alla lapide che ricorda il “treno della vergogna”. Appuntamento al primo binario in Stazione centrale. Alle 11.30 una seconda corona d’alloro sarà deposta alla rotatoria Martiri delle Foibe, tra le vie Cristoforo Colombo e Corticella.

Da Rimini a Piacenza, gli Istituti storici della rete sostenuta dalla Regione hanno organizzato per il Giorno del Ricordo una serie di appuntamenti che vanno dalla divulgazione scientifica, con la presentazione di nuovi testi di ricerca, fino agli spettacoli nelle scuole. Tra questi appuntamenti spicca la presentazione del saggio “Le due Marie. Vite sulla frontiera orientale d’Italia”, del professor Enrico Miletto.

Per quanto riguarda gli incontri con i giovani e le scuole, si segnala a Rimini la lezione magistrale, proposta dall’Istituto storico locale, del professor Raoul Pupo dell’Università di Trieste, che sabato 11 mattina terrà una lezione di sintesi sui temi della frontiera alto-adriatica nel corso del Novecento. Nel Modenese, invece, gli incontri, promossi dall’Istituto storico di Modena, degli studenti di San Felice sul Panaro e di Prignano sulla Secchia, in calendario lunedì 13 febbraio, con Gigliola Alvisi, coautrice del libro per ragazzi “La bambina con la valigia” che raccoglie le memorie dell’esodo della piccola Egea Haffner.

Per il Giorno del Ricordo, l’Istituto storico di Modena e la Fondazione Fossoli propongono una rassegna di iniziative aperte alla cittadinanza e a studenti, oltre che l’apertura straordinaria del campo di Fossoli a Carpi. Durante la guerra, il campo era stato utilizzato per il concentramento e la deportazione di ebrei e perseguitati politici da parte di nazisti e fascisti; successivamente, a metà degli anni ’50, divenne il Villaggio San Marco, riadattato per ospitare chi fuggiva dalle persecuzioni del regime comunista titino della Jugoslavia.

La legge regionale sulla Memoria dell’Emilia-Romagna

L’Emilia Romagna è l’unica regione d’Italia con una legge sulla Memoria. Approvata nel marzo 2016, la legge sostiene la conoscenza di fatti e avvenimenti storici avvenuti nel corso del Novecento in ambito emiliano-romagnolo, e promuove ricerche, approfondimenti, progetti culturali e artistici su tematiche storiche.