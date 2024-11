Forte garbino e danni: raffiche di vento in tutta l’Emilia Romagna

Bologna, 20 novembre 2024 – Come da allerta arancione, oggi è il giorno del vento – forte, anche di burrasca – sia in Emilia Romagna che nelle Marche. E così come lo avevano annunciato, alla fine è arrivato. Questa mattina il Garbino è tornato a spazzare la Romagna. Fortissime raffiche di vento che si sono abbattute specialmente su San Marino e sulla zona appenninica e collinare della provincia di Rimini, con picchi tra i 90 e i 100 km/h che hanno messo in allerta residenti e autorità soprattutto per la possibile caduta di rami e alberi sulle strade.

Rami caduti e danni in provincia di Rimini per il forte vento

Danni nel Riminese

A Ca' Micci, una frazione di Sassofeltrio, il vento ha letteralmente abbattuto un capanno in un giardino spargendo tutt'intorno assi di legno e detriti, come se fosse passato un tornado. A Croce, frazione di Montescudo-Monte Colombo, una pianta si è piegata invadendo con i suoi rami la carreggiata, in un tratto di strada molto trafficato per via della presenza delle scuole. In tutta la provincia, e specialmente in Valmarecchia e Valconca, sono in corso interventi dei vigili del fuoco. A San Marino si sono registrate raffiche di vento attorno ai 95 km/h con punte di 113 a Chiesanuova. Attivata la Polizia Civile, che sta svolgendo diversi interventi specialmente per rami spezzati, bidoni divelti e oggetti volati dai terrazzi.

Leggi anche: Arriva il freddo invernale: qual è la giusta temperatura da tenere nelle nostre case?

Cosa fare in caso di forte vento di burrasca

Ecco i consigli della Protezione civile quando ci sono situazioni climatologiche allarmanti riferite al vento: