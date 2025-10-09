Atenei intolleranti
Sergio Gioli
Atenei intolleranti
EmiliaRomagna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto dopo l'incidenteBoati oggiMaestra 24 anniMarche risiko giuntaSuperbonusChef emiliano romagnoli
Acquista il giornale
CronacaForti boati oggi a Ravenna e Forlì, paura in Romagna: cos’è successo
9 ott 2025
SOFIA NARDI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Emilia Romagna
  3. Cronaca
  4. Forti boati oggi a Ravenna e Forlì, paura in Romagna: cos’è successo

Forti boati oggi a Ravenna e Forlì, paura in Romagna: cos’è successo

Non è stato terremoto. Ma molti cittadini si sono spaventati affacciandosi alle finestre o uscendo in strada. La causa sarebbe da imputare a due aerei

Un aeroplano che vola a velocità superiore a quella del suono nell'aria può generare un boom sonico

Un aeroplano che vola a velocità superiore a quella del suono nell'aria può generare un boom sonico

Per approfondire:

Forlì, 9 ottobre 2025 – Due fortissimi boati hanno (letteralmente) scosso diverse zone della Romagna nel pomeriggio di oggi, pochi minuti dopo le 15. Rumori che hanno spaventato molti forlivesi e ravennati per esempio, al punto che sono stati in tanti ad affacciarsi alle finestre o, addirittura, a uscire in strada. 

"Due boati fortissimi, ci ha tremato la casa”, dice un utente sui social. “È stato così forte che gli infissi hanno tremato”, scrive un altro. E ancora: “Il divano ha sobbalzato e tutti i vetri hanno vibrato forte… assurdo!”

A quanto pare i due boati consecutivi sono dovuti a due aerei militari che, durante un'esercitazione, avrebbero superato la barriera del suono. Si tratta di un fenomeno che avviene con l'accumulazione di onde sonore in un cono d'aria compressa, le quali poi generano l'onda d'urto che viene percepita al suolo come un potente 'boom sonico' o come una forte esplosione, mentre il pilota a bordo dell'aereo non percepisce nulla.

Dove sono stati sentiti i boati

Le due ‘esplosioni’ sono state sentite distintamente in tutto il Ravennate (fino a Faenza) e il Forlivese (comprese le zone appenniniche), ma anche a Cesena e qualcuno le ha sentite persino a Castel Bolognese.

Cos’è il boom sonico

Il boom sonicoboato sonico è il suono prodotto dal ‘cono’ generato dalle onde d'urto, solitamente create da un oggetto che si muove con velocità superiore alla velocità del suono. Esempi di boom sonico si hanno quando un aeroplano vola a velocità superiore a quella del suono nell'aria, o anche quando si fa schioccare una frusta. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Rotte aereeEsplosione