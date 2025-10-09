Forti boati oggi a Ravenna e Forlì, paura in Romagna: cos’è successo

Forlì, 9 ottobre 2025 – Due fortissimi boati hanno (letteralmente) scosso diverse zone della Romagna nel pomeriggio di oggi, pochi minuti dopo le 15. Rumori che hanno spaventato molti forlivesi e ravennati per esempio, al punto che sono stati in tanti ad affacciarsi alle finestre o, addirittura, a uscire in strada.

"Due boati fortissimi, ci ha tremato la casa”, dice un utente sui social. “È stato così forte che gli infissi hanno tremato”, scrive un altro. E ancora: “Il divano ha sobbalzato e tutti i vetri hanno vibrato forte… assurdo!”

A quanto pare i due boati consecutivi sono dovuti a due aerei militari che, durante un'esercitazione, avrebbero superato la barriera del suono. Si tratta di un fenomeno che avviene con l'accumulazione di onde sonore in un cono d'aria compressa, le quali poi generano l'onda d'urto che viene percepita al suolo come un potente 'boom sonico' o come una forte esplosione, mentre il pilota a bordo dell'aereo non percepisce nulla.

Dove sono stati sentiti i boati

Le due ‘esplosioni’ sono state sentite distintamente in tutto il Ravennate (fino a Faenza) e il Forlivese (comprese le zone appenniniche), ma anche a Cesena e qualcuno le ha sentite persino a Castel Bolognese.

Cos’è il boom sonico

Il boom sonico o boato sonico è il suono prodotto dal ‘cono’ generato dalle onde d'urto, solitamente create da un oggetto che si muove con velocità superiore alla velocità del suono. Esempi di boom sonico si hanno quando un aeroplano vola a velocità superiore a quella del suono nell'aria, o anche quando si fa schioccare una frusta.