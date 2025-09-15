Foto di uno dei neonati morti mostrata durante il processo: Chiara Petrolini esce dall’aula

Parma, 15 settembre 2025 – Nuova tappa del processo a Chiara Petrolini, la giovane mamma di 22 anni accusata di aver ucciso i due figli neonati e di averli sepolti nel giardino della casa di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma.

Nell’udienza iniziata questa mattina c’è stato un colpo di scena. Infatti, quando nell'aula della Corte di assise di Parma è stata mostrata la foto scattata dal 118 del neonato trovato morto nella casa di Vignale il 9 agosto 2024, l'imputata Chiara Petrolini, madre del bambino, ha chiesto di uscire. Lo ha domandato il suo difensore, avvocato Nicola Tria, mentre era da poco iniziata la deposizione del maresciallo della stazione del paese, Carlo Salvatore Perri, il primo a intervenire sul posto. L'imputata, ai domiciliari da circa un anno per duplice omicidio dei suoi figli neonati, si è quindi allontanata. La ragazza è poi rientrata in aula per il conferimento dell'accertamento psichiatrico alle perite nominate dai giudici, Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli.

Poi, come aveva annunciato il suo difensore, la giovane è uscita definitivamente dall'udienza, rinunciando a presenziare e rientrando a casa dove è agli arresti domiciliari. Quando è uscita dall'aula il padre, presente tra il pubblico, l'ha raggiunta.

La commozione del maresciallo

Poco prima, come detto, era iniziata la deposizione del maresciallo Perri, in servizio alla stazione di Traversetolo, il quale si è commosso all'inizio della testimonianza, quando ha raccontato del ritrovamento di un neonato, il 9 agosto 2024, nel giardino della villetta. “Vidi questo corpicino - ha detto rispondendo alle domande della pm Francesca Arienti - e le dico ho difficoltà, essendo padre, in quel momento non sono stato bene”.

Perri fu uno dei primi ad intervenire nella casa dove vive l'imputata, Chiara Petrolini, con la famiglia e dove si trova tuttora ai domiciliari. Quando venne trovato il corpo del neonato la famiglia era all'estero. In seguito, col proseguire delle indagini, venne trovato un secondo corpo, circa un mese dopo, di un bambino partorito sempre dalla 22enne un anno e mezzo prima. Secondo l' accusa la ragazza li ha uccisi entrambi,

Il post-it per filtrare gli accessi al tribunale

Un post-it giallo con un numero scritto sopra in blu, fino ad un massimo di 30, è stato consegnato all'ingresso del tribunale di Parma ai giornalisti arrivati per seguire in Corte di assise il processo a Chiara Petrolini. Lo stesso bigliettino è stato consegnato dal personale di vigilanza anche alle persone presenti per assistere al dibattimento, tra cui amici o parenti dell'imputata. Il metodo per filtrare gli accessi, come in posta o al supermercato, è stato adottato nella seconda udienza, tenendo conto dell'ordine di arrivo delle persone, indipendentemente dagli accrediti presentati dai giornalisti per la prima udienza, a fine giugno. Sempre all'ingresso è stato ribadito più volte che non era consentito entrare con telecamere: in aula sono permesse solo foto, solo per i primi cinque minuti di ogni udienza.