In fuga con l’auto di papà, 5 minorenni non si fermano all’alt: scatta l’inseguimento

Parma, 17 settembre 2025 - Non si fermano all'alt e si danno alla fuga. A bordo dell'auto di papà, cinque minorenni: tre ragazzi e due ragazze. Bloccati dai finanzieri hanno anche cercato di dileguarsi anche a piedi. Il giovane alla guida è stato denunciato.

I fatti

Il fatto è caduto nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre a Parma. In quel momento i finanzieri del Comando Provinciale stavano eseguendo alcuni posti di controllo nelle principali strade cittadine. A un certo punto hanno individuato l'auto a bordo della quale viaggiavano i cinque minorenni e hanno intimato l'alt. A quel punto è scattata la fuga: il veicolo si è diretti a forte velocità verso via Emilio Lepido.

Bloccati dopo la fuga a forte velocità

I finanzieri del Gruppo a quel punto si sono prontamente posti all’inseguimento del veicolo che è stato definitivamente raggiunto e fermato in condizioni di sicurezza sulla strada Viazza di Martorano. Gli occupanti del mezzo hanno tentato inizialmente di dileguarsi a piedi per poi desistere dall’intento. I militari hanno quindi proceduto con l’identificazione, accertando che tutti e cinque i ragazzi erano minorenni e che la vettura era di proprietà del padre di uno dei giovani che aveva sottratto le chiavi al proprio genitore. I giovani sono stati accompagnati nella Caserma Generale Sante Laria di via Torelli e sono stati convocati i genitori.

Denuncia e sanzioni

Il ragazzo alla guida, ovviamente sprovvisto di patente di guida considerata la minore età, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, che prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni. Si è, inoltre, proceduto all’irrogazione di diverse sanzioni amministrative per le violazioni alle norme del Codice della strada ed al fermo amministrativo del veicolo. L’operazione condotta rientra nell’ambito delle attività che la Guardia di Finanza di Parma svolge a contrasto delle molteplici forme di illegalità ed a tutela dei cittadini.