Funghi porcini, carne e formaggi scaduti: sequestrati 35 chili di cibo. Blitz dei Nas in un bar-ristorante di Parma

Parma, 24 settembre 2025 – Controlli serrati dei carabinieri del Nas di Parma in provincia per garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica. Le ispezioni hanno portato alla scoperta di diverse irregolarità sia in un bar-ristorante della Bassa Val Taro sia in un supermercato discount della Bassa parmense, con complessive sanzioni amministrative pari a 6mila euro.

Nel primo caso, i militari hanno sequestrato 35 chili di prodotti alimentari – tra cui funghi porcini essiccati, formaggi, carne e condimenti – per un valore di circa 800 euro. Gli alimenti risultavano privi delle indicazioni di rintracciabilità o con scadenza già superata. Durante i controlli, la cucina è stata trovata in condizioni igieniche precarie, con sporcizia vetusta su superfici e attrezzature e stoccaggio promiscuo di materie prime e semilavorati. Contestata anche l’omessa indicazione degli allergeni nel menù. Per il titolare, 3mila euro di multa e diffida.

Situazione analoga in un discount della Bassa parmense, dove sono emerse carenze igieniche nelle celle frigorifere del reparto panetteria e nelle attrezzature dell’area vendita. Riscontrata inoltre la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo, in particolare sul rispetto delle scadenze dei prodotti esposti. Gli alimenti irregolari, in quantità limitata, sono stati subito smaltiti. Anche in questo caso, al responsabile sono state comminate sanzioni per 3mila euro.

Le verifiche rientrano nella costante attività dei carabinieri del Nas a tutela dei consumatori e per assicurare il rispetto delle norme sulla conservazione e somministrazione degli alimenti.