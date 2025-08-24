Furia del maltempo sulla costa romagnola, allarme e danni. Ma le spiagge sono aperte

Rimini, 24 agosto 2025 – La bomba d’acqua della scorsa notte ha messo in ginocchio la riviera. Sulle spiagge e i lungomare della Romagna, la grandine e le precipitazioni eccezionali, unite a raffiche di vento che hanno superato i 100 chilometri orari, hanno devastato gli stabilimenti balneari a Cesenatico, dove sono volati lettini, ombrelloni, gazebo, pensiline e persino pedalò e piccole imbarcazioni. Si registrano danni anche alle associazioni sportive, tra cui il Circolo Vela Cesenatico, la cui sede, formata da strutture provvisorie, è stata letteralmente abbattuta.

Ecco i danni provocati dal maltempo sulle spiagge della Romagna: lettini volati via, ombrelloni distrutti e attrezzature da salvataggio danneggiate

La pioggia intensa ha impedito alle fogne e alle idrovore di smaltire in tempo reale la grande massa d’acqua precipitata dal cielo, con parecchi negozi, bar e ristoranti allagati sui lungomare. Le raffiche di vento hanno abbattuto molti alberi e si segnalano diversi danni alle autovetture in sosta.

Si registrano molte strade e marciapiedi allagati, ma nella maggior parte dei casi soltanto temporaneamente. Il lavoro dei bagnini iniziato prima dell’alba, ha consentito di rendere regolarmente fruibili le spiagge già questa mattina, come comunicato da Simone Battistoni, presidente regionale dell’Emilia Romagna e vicepresidente nazionale di Sib Confcommercio.

La situazione a Rimini, Riccione e Bellaria

Dopo il violento temporale che stanotte ha colpito la costa romagnola, la situazione sta tornando rapidamente alla normalità. Questa mattina a Rimini, Riccione e Bellaria Igea Marina il sole è tornato a splendere e gli stabilimenti balneari sono aperti e pronti ad accogliere cittadini e turisti. Il nubifragio che ha interessato la Romagna, definito dal Comune di Rimini una vera e propria supercella marittima, ha portato piogge torrenziali – fino a 74 millimetri di cumulata totale, con picchi di 30-50 millimetri in soli 20 minuti – raffiche di vento e grandine.

Le conseguenze si sono fatte sentire con sottopassi allagati, rami e alberi caduti, oltre a circa 300 segnalazioni di intervento ai vigili del fuoco nella provincia. Grazie al lavoro delle squadre di soccorso e della società Anthea, i sottopassi di Rimini e Riccione sono già stati riaperti e le strade liberate dai detriti. A Riccione, la sindaca Daniela Angelini ha voluto sottolineare la capacità della città di rialzarsi subito: “Oggi, con il ritorno del sole, Riccione è pronta ad accogliere cittadini e turisti, confermandosi una città attenta, resiliente e sempre ospitale”.

Anche a Bellaria Igea Marina e a Rimini gli stabilimenti balneari hanno riaperto i battenti. "Qualche ombrellone distrutto, ma fa parte del gioco quando arrivano nubifragi del genere”, commenta il bagnino riminese Gabriele Pagliarani, che già questa mattina ha accolto i clienti sulla spiaggia. Il mare è tornato calmo e sulle spiagge di Rimini, Marina Centro, Viserba, Rivabella, Miramare, Riccione, Bellaria e Igea Marina i lettini sono nuovamente a disposizione. Le persone hanno già ripreso a popolare la riviera, godendosi il sole dopo il maltempo.

In viale Verdi a Riccione la polizia locale e i Vigili del fuoco hanno recuperato un’auto bloccata in un sottopasso, senza conseguenze per gli occupanti, e ora anche quella zona è tornata fruibile.

Milano Marittima

Dopo la tempesta che ha interessato le spiagge del Comune di Cervia, soprattutto a Milano Marittima, la Cooperativa bagnini di Cervia, e i singoli imprenditori balneari, si sono messi subito al lavoro per restituire al litorale funzionalità e sicurezza per riprendere le attività già dalle prime ore della mattina.

“La zona più colpita è quella di Milano Marittima Nord, dal Canalino alla decima Traversa – ha spiegato Fabio Ceccaroni, presidente della Cooperativa bagnini di Cervia -. Nonostante alcune torrette e attrezzature danneggiate il servizio di salvataggio è operativo come nei giorni scorsi e le condizioni di sicurezza non sono venute meno. La Cooperativa sta monitorando la zona delle traverse di Milano Marittima dove alcune trombe d’aria hanno fatto volare via le attrezzature degli stabilimenti che in queste ore sono già state ripristinate dai nostri soci. Gli stabilimenti balneari, bar e ristoranti, sono tutti aperti ai turisti e operativi. Nessuna intrusione del mare. Possiamo affermare che la spiaggia ha reagito prontamente, i danni sono circoscritti e i servizi ripartiti come il giorno prima. Stiamo comunque facendo la stima dei danni e monitorando la situazione. Tutta la nostra solidarietà va agli albergatori, alle imprese e ai turisti che hanno subito danni”.