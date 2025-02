Furti in abitazione, l'Emilia-Romagna è la seconda regione più colpita d'Italia

Bologna, 19 febbraio 2025 - Con oltre 15mila furti in abitazione, registrati due anni fa, l'Emilia-Romagna è la seconda regione più colpita d'Italia, con un tasso di 34,2 ogni 10mila abitanti, superando di 9,2 punti la media nazionale. È quanto emerge dal 3° rapporto dell'Osservatorio sulla sicurezza della casa redatto da Censis e Verisure, realizzato con il supporto del Servizio analisi criminale del Ministero dell'Interno.

Secondo il rapporto nella nostra regione, nel 2023 i furti in abitazione sarebbero stati 15.250 e l'Emilia-Romagna sarebbe al decimo posto secondo l'indice di sicurezza domestica, il quale evidenzia la consapevolezza degli abitanti della necessità di investire nella sicurezza della propria abitazione. Particolarmente critiche le province costiere, con Rimini e Ravenna tra le più colpite a livello nazionale.

Rimini ha fatto registrare 40 furti ogni 10mila abitanti (1.359 casi), mentre Ravenna si ferma a 38,8 furti ogni 10mila abitanti (1.504 casi), arrivando a collocarsi tra le province più colpite a livello nazionale. L'incremento complessivo del 6,2% rispetto al 2022, seppur inferiore alla media nazionale del 10,4%, conferma la criticità della situazione, soprattutto nelle località balneari.

Numeri che fanno capire perché il furto in casa sia il reato che suscita maggiore preoccupazione tra gli italiani. Il 48% della popolazione lo mette, infatti, al primo posto tra i reati che teme di subire. Proprio per questo è aumentata la consapevolezza riguardo l'importanza della prevenzione. Secondo i dati, l'89,2% degli italiani considera la sicurezza domestica un elemento essenziale per il proprio benessere e il 50,1% prevede di investire di più in sistemi di protezione nei prossimi anni.

Inoltre, il 64,7% degli italiani ritiene necessario un sistema d'allarme integrato, in grado di anticipare e neutralizzare i pericoli. Oltre alla protezione contro le intrusioni, si diffonde anche l'esigenza di dispositivi per la sicurezza personale, con il 25,5% che teme incidenti domestici e il 37,7% preoccupato di sentirsi male in casa senza possibilità di ricevere soccorso.