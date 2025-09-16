Devastata un’altra gioielleria in Emilia-Romagna: dopo il colpo di Bologna, furto in un centro commerciale del Ferrarese

Bologna, 16 settembre 2025 – Un altro colpo in una gioielleria in Emilia-Romagna. Dopo la spaccata di ieri in piazza Cavour a Bologna, da Rocca (foto), i ladri hanno colpito di nuovo in regione, stavolta a Comacchio, in provincia di Ferrara: svaligiato il negozio Blue Spirit del centro commerciale ‘Le Valli’.

Qui il furto è stato commesso dopo che i malviventi hanno tagliato la saracinesca con un flessibile e poi frantumato le vetrine. Forzata la porta d’ingresso del centro commerciale

Sono stati rubati diversi oggetti in oro, al momento in corso di quantificazione. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Comacchio.

A Bologna, invece, i ladri avevano usato una Panda come ariete, lanciata a tutta velocità contro la vetrina.

I carabinieri della stazione Bologna e della compagnia Bologna Centro sono al lavoro per individuare i responsabili del furto con spaccata. I ladri sono entrati nel negozio con il volto travisato. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza sono nelle mani degli inquirenti, che stanno analizzando anche il quantitativo della refurtiva: spariti gioielli e orologi preziosi.