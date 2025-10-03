Giro dell'Emilia 2025, dove passa: percorsi e orari

Bologna, 3 ottobre 2025 - C’è una corsa che, da oltre un secolo, non è soltanto sport, ma rito. Un appuntamento scolpito nel cuore dell’autunno italiano e con il vestito della leggenda. Il Giro dell’Emilia che sabato 4 ottobre tornerà a colorare la salita verso San Luca, è molto più di una gara ciclistica, è una celebrazione epica della fatica, della gloria e dell’amore per le due ruote.

Nato nel 1909 questo evento è diventato la gemma più preziosa del Gruppo Sportivo Emilia, che da sempre ne custodisce lo spirito ma è anche la corsa che chiude una stagione, tra chi vuole l’ultima importante conferma e chi invece cerca la rivincita dopo il campionato del mondo. Una giornata capace di accendere i cuori di corridori e pubblico e trasformare ogni curva, pedalata e salita, in un frammento di poesia.

Al centro del mito, c’è lei: la salita al Santuario di San Luca, che dall’alto del Colle della Guardia domina Bologna. Due chilometri infiniti, con pendenze che graffiano l’anima – fino al 18% nella temibile curva delle Orfanelle – da affrontare non una, ma cinque volte per i professionisti e due per le donne élite. Qui il destino si decide: ogni pedalata è una sfida al limite, ogni respiro un atto di fede. È al passaggio sotto l’arco del Meloncello che inizia la via crucis ciclistica che separa i coraggiosi dai vinti, una salita verso San Luca capace di spezzare o consacrare ambizioni e far nascere la leggenda.

A organizzare questo spettacolo c’è da oltre quarant’anni la mano esperta di Adriano Amici e del suo Gruppo Sportivo Emilia. Una macchina organizzativa impeccabile, che cura ogni dettaglio – dalla sicurezza alla logistica, dalla comunicazione all’ospitalità – e che ha reso il Giro dell’Emilia un evento seguito dai più grandi team del WorldTour e trasmesso in diretta in tutto il mondo.

Il percorso maschile con le altimetrie - Giro dell'Emilia 2025

Il Giro dell’Emilia, il percorso uomini professionisti

Nato nel 1909 il Giro dell’Emilia a 116 anni è sempre più coinvolgente e forte, ricco di campioni e di pubblico pronto ad accompagnare i corridori nella loro lunga cavalcata verso la gloria. Quest’anno la partenza sarà da Mirandola per arrivare al culmine con le 5 scalate del Colle della Guardia sotto lo sguardo della Basilica di San Luca. Sono 200 i km da pedalare, di cui pianeggianti solo i primi 70, perché a minare le gambe dei corridori ci saranno le ascese di San Lorenzo, Mongardino, Monzuno, Monte Calvo e poi San Luca. Una giornata con 2650 metri di dislivello che inizierà dalle 8.30 con il foglio firma aperto fino alle 10 e poi il via alle 10.15.

Si parte da Mirandola - Piazza della Costituente alle 10.15 per poi toccare Mirandola Strada Statale Sud - km zero 0 alle 10:25 e Cavezzo SP 468 - Via Cavour 10:30, Rotatoria SS 12 - Via Statale 10:34, Medolla SP 468 - Via Roma 10:39, San Felice sul Panaro Via della Repubblica 10:48, San Felice sul Panaro SS 568 - Via dell'Olmone 10:51, Camposanto SS 568 - Ponte fiume Panaro 10:57, Loc. Stuffione SS 568 - Via Muzza 11:02, Feed Zone SS 568 - Via Muzza sud 11:06, Crevalcore - rotatoria SP 16 11:11, Sant'Agata Bolognese SP 16 - Via Circondaria Ovest 11:17, Sant'Agata Bolognese SP 255 - Via Persiceto 11:21, San Giovanni in Persiceto SS 568 var - Via Enzo Biagi 11:26, San Giovanni in Persiceto Rotatoria - SP 2 - Via Budrie 11:31, Le Budrie Rotatoria - Via Don Guidi 11:36, Anzola dell'Emilia Rotatoria - Via Emilia 11:43, Rotatoria intersezione con SS 569 Via Lunga 11:50, Bivio Ponte Ronca - inizio salita Via San Martino 11:51, Feed Zone Via San Martino 11:54, San Lorenzo in Collina Via San Lorenzo 12:01, Ponte Rivabella SP 26 - Via Lavino 12:05, Calderino SP 26 - SP 74 12:08, Mongardino SP 74 12:19, Fine discesa Via Porrettana 12:24, Sasso Marconi Viale Kennedy 12:26, Rotatoria - Casello A1 SP 325 - Via Setta 12:31, Bivio Monzuno - inizio salita SP 59 12:37, Feed Zone SP 59 12:52, Monzuno Piazza XX Maggio 12:57, Ponte fiume Savena FVS - Via dei Mulini 13:01, Pianoro Vecchio Via Nazionale 13:14, Pianoro Via Anna Donini 13:18, Fine salita Via Anna Donini 13:21, Botteghino di Zocca SP 36 - Via Zena 13:25, Farneto SP 36 - Via Carlo Jussi 13:31, Loc. Pulce - rotatoria Via Carlo Jussi 13:34, San Lazzaro di Savena Via Croara 13:36, Feed Zone Via Croara 13:37, Monte Calvo Via Monte Calvo 13:46, Fine discesa Via Madre Teresa di Calcutta 13:48, Bologna - ingresso città Via Toscana 13:50, Bologna - Porta Santo Stefano Viale Giovanni Gozzadini 13:54, Bologna - Porta Saragozza Via Saragozza 13:57, Arco del Meloncello Via di San Luca 13:59, Feed Zone Via di San Luca 14:02, San Luca - 1° passaggio Inizio 1° giro 14:04, Svolta stretta a sinistra Via Casaglia 14:08, Arco del Meloncello Via di San Luca 14:12, Feed Zone Via di San Luca 14:16, San Luca - 2° passaggio Inizio 2° giro 14:18, Svolta stretta a sinistra Via Casaglia 14:22, Arco del Meloncello Via di San Luca 14:26, San Luca - 3° passaggio Inizio 3° giro 14:32, Svolta stretta a sinistra Via Casaglia 14:36, Arco del Meloncello Via di San Luca 14:40, San Luca - 4° passaggio Inizio 4° giro 14:45, Svolta stretta a sinistra Via Casaglia 14:49, Arco del Meloncello Via di San Luca 14:53, San Luca - Arrivo Fine 4° giro 15.

Il percorso femminile con le altimetrie - Giro dell'Emilia 2025

Le tappe del Giro donne élite

Si è alla 12ma edizione, sempre ricca di emozione e colpi di scena. Sabato sono le prime a prendere il via da Mirandola dopo il bel rito del foglio di firma che si svolgerà in Piazza Costituente dalle 8.30 alle 9 per poi abbassare la bandierina del via alle 9.50. Si tratta di 126.7 km di cui i primi 100 km pianeggianti e velocissimi e gli ultimi 26 arrampicati affrontando la salita di Monte Calvo e, per il secondo anno, la doppia scalata verso San Luca.

Si parte da Mirandola - Piazza della Costituente alle 9.50 e poi Mirandola - Strada Statale Sud - km zero alle 10:00, Cavezzo SP 468 - Via Cavour 10:06, Rotatoria SS 12 - Via Statale 10:10; Medolla SP 468 - Via Roma 10:16; San Felice sul Panaro Via della Repubblica 10:26, San Felice sul Panaro SS 568 - Via dell'Olmone 10:29, Camposanto SS 568 - Ponte fiume Panaro 10:36, Loc. Caselle SP 9 - Via Provanone 10:41, Feed Zone SP 9 - Via Provanone 10:45, Palata Pepoli SP 9 - Via Provanone 10:46, Bevilacqua SP 10 - Via Riga 10:54, Cento Via del Curato 11:03, Cento Rotatoria - Via Bologna 11:05, Ponte Fiume Reno Via Bologna 11:07, Pieve di Cento Rotatoria - SP 42 11:09, Castello d'Argile Rotatoria - Via Nuova 11:14, Volta Reno Via Lame 11:17, Svolta a sinistra Via Beata Vergine 11:20, Malacappa Via Lame 11:27, Feed Zone Via Funo 11:32, Funo - immissione SS 253-bis SS 253-bis - Trasversale di P. 11:34, Svincolo per Casello A13 SS 253-bis - Trasversale di P. 11:39, Uscita da SS 253-bis Via Viadagola 11:44, Granarolo dell'Emilia Via San Donato 11:48, Marano di Castenaso Via della Pieve 11:54, Castenaso - ponte fiume Savena Via P.C. Scipione Nasica 11:59, Idice - rotatoria con SS 9 SP 7 - Via Idice 12:09, Ponte torrente Idice Via Palazzetti 12:12, Pulce - rotatoria Via Carlo Jussi 12:16, San Lazzaro di Savena Via Croara 12:18, Feed Zone Via Croara 12:20, Monte Calvo Via Monte Calvo 12:31, Fine discesa Via Madre Teresa di Calcutta 12:33, Rotatoria SP 65 12:34, Bologna - ingresso città Via Toscana 12:35, Bologna - Porta Santo Stefano Viale Giovanni Gozzadini 12:39, Bologna - Porta Saragozza Via Saragozza 12:43, Arco del Meloncello Via di San Luca 12:45, San Luca - 1° passaggio Inizio 1° giro 12:51, Svolta stretta a sinistra Via Casaglia 12:57, Arco del Meloncello Via di San Luca 13:01, San Luca – Arrivo 13:15