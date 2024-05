Giro d’Italia in Emilia-Romagna: ecco le modifiche degli autobus a Bologna, Ferrara e Ravenna

Bologna, 15 maggio 2024 – L’Emilia Romagna torna a vestirsi di rosa in vista della 13esima tappa del Giro d’Italia 2024, con partenza a Riccione (Rn) e arrivo a Cento (Fe). Il percorso della gara interessa le province di Ravenna, Ferrara e Bologna e, nel dettaglio, i territori dei seguenti comuni: Bagnacavallo, Lugo, Sant’Agata sul Santerno, Massa Lombarda, Conselice, Imola, Medicina, Molinella, Baricella, Malalbergo, San Pietro in Casale, Pieve di Cento e Cento.

Modifiche agli autobus

Sono previste, per garantire il regolare sviluppo della corsa, modifiche e variazioni per 36 linee urbane ed extraurbane di servizio pubblico Tper, secondo una suddivisione oraria che considera l’andamento della competizione e che prevede deviazioni già dalle prime ore nel mattino nella sola zona di Cento. A seguire, progressivamente dalle 12 alle 18, le modifiche si estendono in tutto il territorio interessato dal percorso. Infine, dalle 18 in avanti, i provvedimenti tornano a riguardare solamente la zona centese, ma con novità rispetto agli orari mattinieri.

Per il suddetto periodo vengono eccezionalmente istituite le seguenti fermate temporanee:

Lugo – via Quarantola 9;

– via Quarantola 9; Massa Lombarda - via Dini e Salvalai civico 126 e 127/A, via Castelletto fronte civico 2 e civico 2;

- via Dini e Salvalai civico 126 e 127/A, via Castelletto fronte civico 2 e civico 2; Molinella - via Masi 30 metri prima di via Fermi; Baricella - via Europa fronte civico 27;

- via Masi 30 metri prima di via Fermi; Baricella - via Europa fronte civico 27; San Pietro in Casale - via Rubizzano 114;

- via Rubizzano 114; Cento - via Circonvallazione Ponente civico 3-5 e fronte civico 3-5, via Bologna presso il distributore e civico 31/A.

A seguire, l’elenco completo delle tratte interessate dal passaggio del Giro, con tutte le modifiche e le variazioni imposte nei singoli percorsi.

Linea 93 (solo corsa da/per Baricella e Mondonuovo)

Dalle ore 13.30 alle ore 17.30 la linea è limitata alla fermata provvisoria Baricella (via Europa fronte 27).

Direzione Baricella – Mondonuovo

– Dalla corsa in partenza da Piazza dei Martiri alle ore 13.04 a quella delle ore 16.20:

… via Savena Inferiore (regolare fino alla fermata Baruzza), via Bianchetta, via Europa (termina alla fermata provvisoria fronte civico 27).

Direzione Piazza dei Martiri

– La corsa con partenza prevista da Mondonuovo alle ore 13.40 effettua la corsa alle ore 13.05 da Mondonuovo a Baricella Stazione.

– Dalla corsa con partenza prevista da Mondonuovo alle ore 13.40 a quella delle ore 16.35 edalla corsa con partenza prevista da Baricella Stazione alle ore 14.15 a quella delle ore 17.15:

Via Europa (partenza dalla fermata provvisoria fronte civico 27), via Pedora, via Sant’Anna, via Bianchetta, via Savena Inferiore (regolare dalla fermata Baruzza) …

Linea 97

Dalle ore 7.00 alle ore 12.30 solo a deviazione a Cento.

Dalle ore 12.30 alle ore 18.15 chiusure a San Pietro in Casale (servizio limitato in via Rubizzano) e deviazioni a Pieve di Cento e Cento.

Dalle ore 18.15 a fine servizio solo a deviazione a Cento (modificata rispetto alla deviazione del mattino).

Direzione Cento

– Dalla corsa in partenza da Lame alle ore 6.25 a quella delle ore 11.05:

… via Ponte Reno (regolare fino alla fermata Cento Porta Pieve), via XX Settembre, via Alighieri, via Bologna, Cento Autostazione.

– Dalla corsa in partenza da Lame dalle ore 12.10 a quella delle ore 17.05:

… via Provinciale Bologna (regolare fino alla fermata Pieve di Cento Porta Bologna), via Circonvallazione Ponente (fermata provvisoria al civico 3-5), via Ponte Nuovo, via Bologna (fermata provvisoria presso il distributore), Cento Autostazione.

– Dalla corsa in partenza da Lame alle ore 17.35 a quella delle ore 20.05:

… via Circonvallazione Ponente (regolare fino alla fermata Pieve di Cento Cimitero), via Circonvallazione Ponente, via Ponte Nuovo, via Bologna (fermata provvisoria presso il distributore), Cento Autostazione.

Direzione San Pietro in Casale – San Venanzio (97A)

– Dalla corsa in partenza da Lame alle ore 12.40 a quella delle ore 14.05:

… via Poggiorenatico (SP 4), via Galliera (SP 4), via Rubizzano (SP 4), via Rubizzano, via Bologna, via Modena, via Roma, via Rubizzano (termina alla fermata provvisoria in via Rubizzano 114).

– La corsa in partenza da San Pietro in Casale alle ore 13.45: corsa effettuata alle ore 12.55, con 50 minuti di anticipo rispetto al TM.

Direzione Lame (corse da Cento)

– Dalla corsa in partenza da Cento Autostazione dalle ore 7.05 alle ore 12.30:

Cento Autostazione, via Bologna, via Alighieri, via XX Settembre, via Ponte Reno (regolare dalla fermata Cento Porta Pieve) …

– Dalla corsa in partenza da Cento Autostazione dalle ore 13.19 a quella delle ore 17.20:

Cento Autostazione, via Bologna (fermata provvisoria al civico 31/A, via Ponte Nuovo, via Circonvallazione Ponente (fermata provvisoria fronte civico 3-5), via Provinciale Bologna (regolare dalla fermata Pieve di Cento Porta Bologna) …

– Le corse in partenza da Cento Autostazione alle ore 18.20 ed alle ore 19.25:

Cento Autostazione, via Bologna (fermata provvisoria al civico 31/A, via Ponte Nuovo, via Circonvallazione Ponente (regolare dalla fermata Pieve di Cento Cimitero) …

Direzione Lame (corse da San Venanzio e Galliera)

– Le corse in partenza da San Venanzio alle ore 13.50 a alle ore 14.50:

Via Rubizzano (partenza dalla fermata provvisoria in via Rubizzano 114), via Rubizzano (SP 4), via Galliera (SP 4), via Poggiorenatico (SP 4) …

– La corsa in partenza da Galliera alle ore 15.30: corsa soppressa.

Linea 99 (solo corse da/per Massa Lombarda / Lugo)

Dalle ore 12.00 alle ore 16.00:

Direzione Lugo Foro Boario

– Le corse con ripartenza da Medicina Fronte Stazione alle ore 11.52 e alle ore 12.22:

… via San Vitale (regolare fino alla fermata Fornace Guerrino), via Correcchio, via Nuova (SP 51), via Selice (SP 610), via Trebeghino, via Grassi, via Rizzotto, via Argine San Paolo, via Castelletto (provvisoria al fronte civico 2), via Dini e Salvalai (fermata provvisoria al civico 126, subito dopo della rotatoria con via Mentana), via Santa Lucia (SP 12), via Lughese Nord (SP 54), via Ponte (SP 32), via Gramsci (SP 21), via Garibaldi (SP 21), via Madonna (SP 21), via Lunga (SP 21), via Provinciale Bagnara (SP 21) (fermata provvisoria AMR Villa San Martino Centro fronte civico 78), via Provinciale Bagnara (SP 21) (fermata provvisoria AMR Villa San Martino C.F.P., fronte CEFAL), via Provinciale Felisio (SP 7), Lugo Autostazione.

Direzione Fruges – Medicina – Bologna

– Le corse in partenza da Lugo Autostazione alle ore 13.08 e 14.00 ela corsa con partenza prevista da Lugo Foro Boario alle ore 14.25:

Lugo Autostazione, via Provinciale Felisio (SP 7), via Provinciale Bagnara (SP 21) (fermata provvisoria AMR Villa San Martino C.F.P., lato CEFAL), via Provinciale Bagnara (SP 21) (fermata provvisoria AMR Villa San Martino Centro civico 78), via Lunga (SP 21), via Madonna (SP 7), via Garibaldi (SP 21), via Gramsci (SP 21), via Ponte (SP 32), via Lughese Nord (SP 54), via Santa Lucia (SP 12), via Dini e Salvalai (fermata provvisoria al civico 127/A, subito dopo della rotatoria con via Mentana), via Castelletto (provvisoria al civico 2), via Argine San Paolo, via Rizzotto, via Grassi, via Trebeghino, via Selice (SP 610), via Nuova (SP 51), via Correcchio, via San Vitale (SP 253) (regolare dalla fermata Fornace Guerrino) …

Linea 151

Dalle ore 12.00 alle ore 16.00.

Direzione Lugo Foro Boario

– La corsa in partenza da Imola Terminal alle ore 14.20:

… via Santa Lucia (SP 12) (regolare fino alla fermata Santa Lucia), via Dini e Salvalai, via Dini e Salvalai (fermata provvisoria al civico 126), via Santa Lucia (SP 12), via Lughese Nord (SP 12), via Ponte (SP 32), via Gramsci (SP 21), via Garibaldi (SP 21), via Madonna (SP 21), via Lunga (SP 21), via Provinciale Bagnara (SP 21) (fermata provvisoria AMR Villa San Martino Centro, fronte civico 78), via Provinciale Bagnara (SP 21) (fermata provvisoria AMR Villa San Martino C.F.P., fronte CEFAL), via Provinciale Felisio (SP 7), Lugo Autostazione.

Direzione Imola Terminal

– Le corse con partenza prevista da Massa Lombarda Stazione alle ore 13.45 e 15.15:

Via Dini e Salvalai (partenza dalla fermata provvisoria al civico 126), via Santa Lucia (SP 12) …

Linea 152

Dalle ore 12.00 alle ore 16.00

Direzione Lugo Foro Boario

– Le corse in partenza da Imola Terminal alle ore 13.19 e alle ore 13.20:

… via Selice (SP 610) (regolare fino alla fermata Contina Vecchia), via Trebeghino, via Grassi, via Rizzotto, via Argine San Paolo, via Castelletto (provvisoria al fronte civico 2), via Dini e Salvalai (fermata provvisoria al civico 126, subito dopo della rotatoria con via Mentana), via Santa Lucia (SP 12), via Lughese Nord (SP 54), via Ponte (SP 32), via Gramsci (SP 21), via Garibaldi (SP 21), via Madonna (SP 21), via Lunga (SP 21), via Provinciale Bagnara (SP 21) (fermata provvisoria AMR Villa San Martino Centro fronte civico 78), via Provinciale Bagnara (SP 21) (fermata provvisoria AMR Villa San Martino C.F.P., fronte CEFAL), via Provinciale Felisio (SP 7), Lugo Autostazione.

Direzione Imola Terminal

Regolare, nessuna corsa interessata.

Linea 153 (solo corse da/per Conselice)

Dalle ore 12.00 alle ore 16.00.

Direzione Conselice

– Le corse in partenza da Imola Terminal alle ore 13.30 e alle ore 14.20:

… via Cardinala (regolare fino alla fermata Cantinone), piazzale della fermata.

Direzione Imola Terminal

– La corsa con partenza prevista da Conselice alle ore 14.15:

Piazzale della fermata (partenza dalla fermata Cantinone), via Cardinala …

– La corsa in partenza da Conselice alle ore 15.05 viene effettuata alle ore 16.05, con 60 minuti di ritardo, sul percorso regolare.

Linea 154

Dalle ore 12.00 alle ore 16.00.

Direzione Conselice - Campotto

– Le corse in partenza da Imola Terminal alle ore 13.19 e 14.20:

… via Selice (SP 610) (regolare fino alla fermata Contina Vecchia), via Trebeghino, via Grassi, via Rizzotto, via Argine San Paolo, via Castelletto (provvisoria al fronte civico 2), via Dini e Salvalai (fermata provvisoria al civico 126, subito dopo della rotatoria con via Mentana), via Santa Lucia (SP 12), via Lughese Nord (SP 54), via Ponte (SP 32), via Gramsci (SP 21), via Garibaldi (SP 21), via Madonna (SP 21), via Lunga (SP 21), via Provinciale Bagnara (SP 21) (fermata provvisoria AMR Villa San Martino Centro fronte civico 78), via Pedregnana Superiore (SP 36), via per San Martino (SP 253), via Cubastro, parcheggio Deka (fermata provvisoria), via Cubastro, via Piratello, via Fiumazzo (SP 26), via Fiumazzo, congiunzione Bastia (SP 79), via Bastia, via Mazzini, via Vittorio Emanuele II (fermata provvisoria al civico 8), via Marconi, via Cairoli, via Gieri, via Bastia, via Manzone (SP 92), via Canalazzo (SP 50) …

Linea 206

Dalle ore 12.00 alle ore 16.00.

Direzione Lugo Foro Boario:

– Le corse in partenza da Bologna Autostazione alle ore 13.20 e 14.05 ela corsa in partenza da Castenaso Municipio alle ore 13.24:

… via San Vitale (regolare fino alla fermata Fornace Guerrino), via Correcchio, via Nuova (SP 51), via Selice (SP 610), via Trebeghino, via Grassi, via Rizzotto, via Argine San Paolo, via Castelletto (provvisoria al fronte civico 2), via Dini e Salvalai (fermata provvisoria al civico 126, subito dopo della rotatoria con via Mentana), via Santa Lucia (SP 12), via Lughese Nord (SP 54), via Ponte (SP 32), via Gramsci (SP 21), via Garibaldi (SP 21), via Madonna (SP 21), via Lunga (SP 21), via Provinciale Bagnara (SP 21) (fermata provvisoria AMR Villa San Martino Centro fronte civico 78), via Provinciale Bagnara (SP 21) (fermata provvisoria AMR Villa San Martino C.F.P., fronte CEFAL), via Provinciale Felisio (SP 7), Lugo Autostazione.

Direzione Fruges - Medicina - Bologna

– La corsa in partenza da Lugo Autostazione alle ore 13.05:

Lugo Autostazione, via Provinciale Felisio (SP 7), via Provinciale Bagnara (SP 21) (fermata provvisoria AMR Villa San Martino C.F.P., lato CEFAL), via Provinciale Bagnara (SP 21) (fermata provvisoria AMR Villa San Martino Centro civico 78), via Lunga (SP 21), via Madonna (SP 7), via Garibaldi (SP 21), via Gramsci (SP 21), via Ponte (SP 32), via Lughese Nord (SP 54), via Santa Lucia (SP 12), via Dini e Salvalai, via Dini e Salvalai (termina alla fermata provvisoria al civico 126).

– La corsa in partenza da Lugo Autostazione alle ore 13.06 è soppressa

– La corsa in partenza da Lugo Autostazione alle ore 14.00:

Lugo Autostazione, via Provinciale Felisio (SP 7), via Provinciale Bagnara (SP 21) (fermata provvisoria AMR Villa San Martino C.F.P., lato CEFAL), via Provinciale Bagnara (SP 21) (fermata provvisoria AMR Villa San Martino Centro civico 78), via Lunga (SP 21), via Madonna (SP 7), via Garibaldi (SP 21), via Gramsci (SP 21), via Ponte (SP 32), via Lughese Nord (SP 54), via Santa Lucia (SP 12), via Dini e Salvalai (fermata provvisoria al civico 127/A, subito dopo della rotatoria con via Mentana), via Castelletto (provvisoria al civico 2), via Argine San Paolo, via Rizzotto, via Grassi, via Trebeghino, via Selice (SP 610), via Nuova (SP 51), via Correcchio, via San Vitale (SP 253) (regolare dalla fermata Fornace Guerrino) …

Linea 231 (solo corsa per Mondonuovo)

Dalle ore 13.30 alle ore 17.30 la linea è limitata alla fermata provvisoria Baricella (via Europa fronte 27).

Direzione Mondonuovo

– La corsa in partenza da Budrio Crocetta alle ore 14.25:

… via Savena Inferiore (regolare fino alla fermata Baruzza), via Bianchetta, via Europa (termina alla fermata provvisoria fronte civico 27).

Direzione Budrio Crocetta

Nessuna corsa interessata.

Linea 237

Dalle ore 13.30 alle ore 17.20 la linea è limitata alla fermata San Pietro Capofiume.

Direzione Alberino

– Le corse in partenza da Bologna Autostazione alle ore 12.05 e alle ore 14.15:

… via Idice Abbandonato (regolare fino alla fermata Idice Abbandonato Bivio), via Bassa, via Fucini, via Ferrari (termina alla fermata San Pietro Capofiume).

Direzione Bologna Autostazione

Le corse con partenza prevista da Alberino alle ore 14.55 e alle ore 15.40:

Via Ferrari (partenza dalla fermata San Pietro Codifiume) …

Linee 243, 244, 273 e corse di bus sostitutive della ferrovia Bologna-Portomaggiore

Dalle ore 12.00 alle ore 16.10.

Direzione Molinella - Marmorta

– La corsa di linea 243 con ripartenza da Budrio Stazione alle ore 13.29, le corse di linea 244 con transito/partenza da Budrio Stazione alle ore 13.30 ed alle ore 14.35, la corsa di linea 273 con ripartenza da Budrio Stazione alle ore 14.30 e la corsa di linea “sostitutivo FBP” con ripartenza da Budrio Stazione alle ore 15.50:

… via Provinciale Superiore (regolare fino alla fermata Molinella Via Tonale), via Provinciale Circonvallazione, via Masi, via Masi, via Masi (termina alla fermata provvisoria 30 metri prima di via Fermi).

– La corsa di linea 273 in partenza da Molinella Stazione alle ore 15.27 è soppressa.

Direzione Budrio - Bologna

– La corsa di linea 243 con partenza prevista da Molinella Stazione alle ore 13.40,la corsa di linea 244 con partenza prevista da Molinella Stazione alle ore 14.10,la corsa di linea 273 con partenza prevista da Molinella Stazione alle ore 15.20 ed eventuali corse di linea “sostitutivo FBP”:

Via Masi (partenza dalla fermata provvisoria 30 metri prima di via Fermi), via Provinciale Circonvallazione …

– La corsa di linea 273 in partenza da Ospitale Monacale alle ore 16.00 è soppressa.

– La corsa di linea 243 in partenza da Marmorta alle ore 16.45 corsa regolare, nel caso la strada sia ancora chiusa attende la riapertura ed effettua la corsa su percorso regolare.

Linea 247 (solo corse da/per Molinella Stadio – Alberino)

Dalle ore 12.00 alle ore 16.30.

Direzione Medicina Stazione

– La corsa con in partenza da Molinella Stadio alle ore 14.15 è soppressa.

– La corsa con in partenza da Molinella Stadio alle ore 16.10 viene effettuata alle ore 16.40, con 20 minuti di ritardo, in orario da Portonovo.

Direzione Molinella Stadio - Alberino

– Le corse con ripartenza da Medicina Fronte Stazione alle ore 13.06, 14,03 e 14.56: effettuata regolarmente alla fermata Portonovo, attendono fino alle ore 16.20 e poi proseguono la corsa per Molinella e Alberino.

Linea 256

Dalle ore 12.00 alle ore 16.00.

Direzione Conselice

– Le corse in partenza/transito da Villa Fontana alle ore 13.49 e alle ore 14.50 vengono effettuate regolarmente fino a Sant’Antonio, poi attendono fino alle ore 16.10 per proseguire la corsa fino a Conselice.

Direzione Medicina

– La corsa con in partenza da Conselice alle ore 14.45 viene effettuata alle ore 16.00, con 1 ore e 15 minuti di ritardo sul percorso regolare.

Linea 257

Dalle ore 12.00 alle ore 16.00.

Direzione Conselice

– La corsa con ripartenza da Budrio Fronte Stazione alle ore 13.22:

… via Boscosa (termina la corsa alla fermata Durazzo Bivio)

Direzione Medicina

– La corsa con partenza prevista da Argenta alle ore 14.20:

Via Boscosa (partenza dalla fermata Durazzo Bivio alle ore 14.42) …

Linea 296

Dalle ore 12.00 alle ore 16.00

Direzione Ravenna De Gasperi

– Le corse con partenza prevista da Lugo Foro Boario alle ore 13.05 e alle ore 14.50 ela corsa con partenza prevista da Fruges alle ore 13.35:

Via Quarantola (partenza dalla fermata provvisoria al civico 9), via Quarantola (SP 14), via Sant’Andrea (SP 41), via San Potito (SP 41), via Macallo (SP 41), via Pieve Masiera, via Bedeschi, via Berardi, via Marconi (regolare dalla fermata Bagnacavallo) …

Direzione Lugo Foro Boario – Fruges - Conselice

– Le corse in partenza da Ravenna De Gasperi alle ore 12.00, 14.09 e 14.10:

… via Marconi (regolare fino alla fermata Bagnacavallo), via Berardi, via Bedeschi, via Pieve Masera, via Macallo (SP 41), via San Potito (SP 41), via Sant’Andrea (SP 41), via Quarantola (SP 14) (termina alla fermata provvisoria al civico 9).

– La corsa in partenza da Ravenna De Gasperi alle ore 13.30:

… via Marconi (regolare fino alla fermata Bagnacavallo), via Berardi, via Bedeschi, via Pieve Masera, via Macallo (SP 41), via San Potito (SP 41), via Sant’Andrea (SP 41), Quarantola (SP 14) (fermata provvisoria al civico 9), via Piratello, via Fiumazzo (SP 26), via Fiumazzo, congiunzione Bastia (SP 79), via Bastia,, via Mazzini, via Vittorio Emanuele (fermata provvisoria al civico 8), via Cairoli, via Gieri, via Bastia, via Manzone (SP 92), via Canalazzo (SP 50), via Canalazzo, via Selice, via Alighieri, via Bedeschi.

– La corsa in partenza da Ravenna De Gasperi alle ore 14.45 viene effettuata alle ore 15.00, con 15 minuti di ritardo sul percorso regolare.

– La corsa in partenza da Lugo Foro Boario (per Fruges) alle ore 14.50 viene effettuata alle ore 15.30, con 40 minuti di ritardo sul percorso regolare.

Linee 344 e 345

Dalle ore 13.00 alle ore 17.30 (o comunque fino alla riapertura del centro di Molinella), in direzione Molinella saranno così deviate:

percorso regolare fino all’incrocio SP7/SP5, a sinistra via Fiume Vecchio fino a Marmorta, dove i bus effettueranno inversione nel piazzale del cimitero/campo sportivo.

Nella stessa fascia oraria, le corse dirette a Ferrara effettueranno il percorso sopra indicato, ma in direzione inversa.

Linea 354

Limitata alla tratta Bologna Autostazione – Altedo Scuole

Direzione Altedo – Gallo Ferrarese

– Le corse in partenza da Bologna Autostazione alle ore 13.10 ed alle ore 14.00:

… via Nazionale (SS 64) (regolare fino alla fermata Altedo Case Nuove), via Toscanini, via Bentini, via Nazionale (termina alla fermata Altedo Scuole).

Direzione Bologna

Nessuna corsa interessata

Linea 355

Dalle ore 13.00 alle ore 17.30.

Direzione Boschi

– Dalla corsa in partenza da Altedo alle ore 14.05 a quella delle ore 15.20:

Parcheggio nei pressi di via Foscolo (partenza dalla fermata provvisoria Parcheggio I Maggio), via I Maggio, via Boschi (regolare dalla fermata Ubersetto) …

Direzione Altedo

– Le corse in partenza da Boschi alle ore 14.20 ed alle ore 15.00:

… via Boschi (regolare fino alla fermata Ubersetto), via I Maggio, parcheggio subito dopo via Foscolo (termina alla fermata provvisoria Parcheggio I Maggio).

Linea 356 ramo Bologna – Altedo

Dalle ore 13.00 alle ore 17.30 la linea è limitata alla tratta Bologna Autostazione – Altedo Scuole.

Direzione Altedo Scuole

– Dalla corsa in partenza da Bologna Autostazione alle ore 13.30 a quella delle ore 16.10:

… via Nazionale (SS 64) (regolare fino alla fermata Altedo Case Nuove), via Toscanini, via Bentini, via Nazionale (termina alla fermata Altedo Scuole).

Direzione Bologna Autostazione

– Dalla corsa in partenza da Altedo Scuole alle ore 13.20 a quella delle ore 17.17:

Via Nazionale (SS 64) (regolare dalla fermata Altedo Scuole) …

Linea 356 ramo Ferrara – Pegola

Dalle ore 13.00 alle ore 17.30 la linea è limitata alla tratta Ferrara Autostazione – Pegola Centro

Direzione Ferrara Corso Isonzo

– Dalla corsa in partenza da Pegola Centro alle ore 14.07 a quella delle ore 16.47:

Via Pezzoli (partenza dalla fermata provvisoria 40m prima di via Nazionale), via Nazionale (SS 64) (regolare dalla fermata Pegola Centro) …

Direzione Pegola Centro

– Dalla corsa in partenza da Autostazione Rampari San Paolo alle ore 12.45 a quella delle ore 16.40 e la corsa in partenza da Kennedy alle ore 13.42:

… via Nazionale (SS 64) (regolare fino alla fermata Pegola Centro), via Pezzoli, via Pezzoli, via Pezzoli (termina alla fermata provvisoria 40m prima di via Nazionale).

Linea 357

Dalle ore 13.00 alle ore 17.30 la linea è limitata alla tratta Bologna Autostazione – Altedo Scuole

Direzione Passo Segni

– La corsa in partenza da Bologna Autostazione alle ore 13.28:

… via Nazionale (SS 64) (regolare fino alla fermata Altedo Case Nuove), via Toscanini, via Bentini, via Nazionale (termina alla fermata Altedo Scuole).

– La corsa in partenza da Altedo alle ore 15.15 è soppressa

Direzione Altedo

– La corsa in partenza da Passo Segni alle ore 16.25 è soppressa

Linea 358

Dalle ore 13.00 alle ore 17.30 la linea è soppressa

Direzione Altedo

– La corsa in partenza da Molinella Stadio alle ore 13.40 è soppressa

Direzione Molinella Stadio

Nessuna corsa interessata.

Linee 363 – 364 - 366

Dall’inizio al termine del servizio non percorreranno via Ferrarese. Le corse che prevedono il transito alla fermata Cento Ospedale saranno limitate all’autostazione. Via Penzale non sarà percorribile.

Direzione Cento autostazione

percorso regolare fino alla rotatoria del Bennet, SP6/SP66/via Ferrarese, a destra SP66 Via Modena (circonvallazione), a sinistra via Giovannina, a destra via Bologna entrando in autostazione.

– Corse in partenza da Cento autostazione:

a sinistra via Giovannina, a destra via Modena (circonvallazione) alla rotatoria “Bennet” a sinistra e ritorno in linea.

– Corsa della linea 364 ore 17.25 da Bologna a Cento:

regolare fino a via Circonvallazione Ponente, dritto via Ponte Nuovo, via Bologna (fermata provvisoria presso il distributore), a destra Cento Autostazione.

Linea 431

Dalle ore 13.00 alle ore 17.30 la linea è Bentivoglio Ospedale - Baricella (via Europa fronte 27).

Direzione Boschi

– Dalla corsa in partenza da Bentivoglio Ospedale alle ore 13.54 a quella delle ore 16.54:

… via Savena Inferiore (regolare fino alla fermata Baruzza), via Bianchetta, via Europa (termina alla fermata provvisoria fronte civico 27).

Direzione Bentivoglio Ospedale

– Dalla corsa con partenza prevista da Boschi alle ore 14.24 a quella delle ore 17.24:

Via Europa (partenza dalla fermata provvisoria fronte civico 27), via Pedora, via Sant’Anna, via Bianchetta, via Savena Inferiore (regolare dalla fermata Baruzza) …

Linea 432

Dalle ore 13.00 alle ore 17.30 la linea sarà limitata alla tratta Bentivoglio Ospedale – Altedo Scuole (viene soppressa la tratta Altedo Scuole – Malalbergo)

Direzione Bentivoglio Ospedale

– La corsa con partenza prevista da Malalbergo alle ore 14.05:

Via Nazionale (SS 64) (regolare dalla fermata Altedo Scuole) …

Direzione Malalbergo

– Le corse in partenza da Bentivoglio Ospedale alle ore 13.35 a alle ore 14.35:

… via Nazionale (SS 64) (regolare fino alla fermata Altedo Case Nuove), via Toscanini, via Bentini, via Nazionale (termina alla fermata Altedo Scuole).

Linea 433

Dalle ore 13.00 alle ore 17.30 la linea sarà limitata alla tratta Bentivoglio Ospedale – Gherghenzano (viene soppressa la tratta Gherghenzano – Galliera).

Direzione Galliera

– Dalla corsa in partenza da Bentivoglio Ospedale alle ore 13.00 a quelle delle ore 16.00:

… via Rubizzano (regolare fino alla fermata Rubizzano), via Rubizzano (SP 4), via Rubizzano, via Bologna, via Modena, via Roma, via Rubizzano (termina alla fermata provvisoria in via Rubizzano 114).

Direzione Bentivoglio Ospedale

– Dalla corsa con partenza prevista da Galliera alle ore 13.59 a quelle delle ore 17.02:

Via Rubizzano (partenza dalla fermata provvisoria in via Rubizzano 114), via Rubizzano (SP 4), via Rubizzano (regolare dalla fermata Rubizzano) …

Linea 434

Dalle ore 13.00 alle ore 18.00 la linea è sospesa.

Direzione San Pietro in Casale

– Le corse con partenza prevista da Altedo alle ore 14.40 ed alle ore 16.53 sono soppresse

Direzione Bentivoglio Ospedale

– Le corse con partenza prevista da San Pietro in Casale alle ore 14.20 ed alle ore 17.22 sono soppresse

Linea 450

Dalle ore 7.00 alle ore 13.00 chiusura a Cento.

Direzione Lame

– Le corse in partenza da Cento Autostazione alle ore 7.00 ed alle ore 7.44:

Cento Autostazione, via Bologna, via Alighieri, via XX Settembre, via Ponte Reno (regolare dalla fermata Cento Porta Pieve) …

Linea 453

Dalle ore 7.00 alle ore 12.30 solo deviazione a Cento.

Dalle ore 12.30 alle ore 18.15 deviazione a Pieve di Cento e Cento.

Direzione Cento Autostazione

– La corsa in partenza da San Giorgio di Piano Circonvallazione alle ore 6.58:

… via Ponte Reno (regolare fino alla fermata Cento Porta Pieve), via XX Settembre, via Alighieri, via Bologna, Cento Autostazione.

Direzione San Giorgio di Piano Circonvallazione

– Le corse in partenza da Cento alle ore 13.20 ed alle ore 14.20:

Cento Autostazione, via Bologna (fermata provvisoria al civico 31/A, via Ponte Nuovo, via Circonvallazione Ponente (fermata provvisoria fronte civico 3-5), via Provinciale Bologna (regolare dalla fermata Pieve di Cento Porta Bologna) …

Linee 455 e 456

Dalle ore 7.00 alle ore 12.30 solo a deviazione a Cento.

Dalle ore 12.30 alle ore 18.15 servizio soppresso.

Dalle ore 18.15 a fine servizio solo a deviazione a Cento.

Direzione San Pietro in Casale Stazione

– Dalla corsa di linea 455 in partenza da Cento Autostazione alle ore 7.59 a quella delle ore 12.20 e dalla corsa di linea 456 in partenza da Cento Autostazione alle ore 7.45 a quella delle ore 11.45:

Cento Autostazione, via Bologna, via Alighieri, via XX Settembre, via Ponte Reno (regolare dalla fermata Cento Porta Pieve) …

– Dalla corsa di linea 455 in partenza da Cento Autostazione alle ore 12.52 a quella delle ore 17.40 e dalla corsa di linea 456 in partenza da Cento Autostazione alle ore 13.20 a quella delle ore 14.20: soppresse

– Dalla corsa di linea 455 in partenza da Cento Autostazione alle ore 17.57 a quella delle ore 20.58 e la corsa di linea 456 in partenza da Cento Autostazione alle ore 18.32:

Cento Autostazione, via Bologna (fermata provvisoria al civico 31/A, via Ponte Nuovo, via Circonvallazione Ponente (regolare dalla fermata Pieve di Cento Cimitero) …

Direzione Cento Autostazione

– Dalla corsa di linea 455 in partenza da San Pietro in Casale Stazione alle ore 7.10 a quella delle ore 12.32,la corsa di linea 455 in partenza da Galliera alle ore 6.45,la corsa di linea 456 in partenza da San Pietro in Casale Ospedale alle ore 7.13 ele corse di linea 456 in partenza da San Pietro in Casale Stazione alle ore 8.37 e alle ore 11.00:

… via Ponte Reno (regolare fino alla fermata Cento Porta Pieve), via XX Settembre, via Alighieri, via Bologna, Cento Autostazione.

– Dalla corsa di linea 455 in partenza da San Pietro in Casale Stazione alle ore 13.32 a quella delle ore 17.37 edalla corsa di linea 456 in partenza da San Pietro in Casale Stazione alle ore 13.40 a quella delle ore 17.05: soppresse

– Dalla corsa di linea 455 in partenza da San Pietro in Casale Stazione alle ore 18.10 a quella delle ore 21.37 ele corse di linea 456 in partenza da San Pietro in Casale Stazione alle ore 19.05 e alle ore 20.05:

… via Provinciale Ponente (regolare fino alla fermata Pieve di Cento Cimitero), via Provinciale Ponente, via Ponte Nuovo, via Bologna (fermata provvisoria presso il distributore), Cento Autostazione.

Linee 550 - 554

Dall’inizio al termine del servizio non percorreranno via Ferrarese. Le corse che prevedono il transito alla fermata Cento Ospedale saranno limitate all’autostazione. Via Penzale non sarà percorribile.

Linea 550 (diretta) direzione Cento autostazione:

Percorso regolare fino alla rotatoria del Bennet, SP6/SP66/via Ferrarese, a destra SP66 Via Modena (circonvallazione), a sinistra via Giovannina, a destra via Bologna entrando in autostazione.

Linee 550 (via Renazzo) – 554 direzione Cento autostazione:

Percorso regolare fino all’intersezione via di Renazzo/via Modena (circonvallazione), a destra via Modena, a sinistra via Giovannina, a destra via Bologna entrando in autostazione.

Linea 550 in partenza da Cento autostazione:

a sinistra via Giovannina, a destra via Modena (circonvallazione) alla rotatoria “Bennet” a sinistra e ritorno in linea.

Linee 550 (via Renazzo) – 554 in partenza da Cento autostazione:

a sinistra via Giovannina, a destra via Modena (circonvallazione), a sinistra via di Renazzo e rientro in linea.

Linee 551 – 552 - 556

Percorso regolare in entrambe le direzioni.