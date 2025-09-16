Colonie di granchi blu su alcune spiagge dell’Emilia-Romagna, cosa sta succedendo? Risponde l’esperto

Ferrara, 16 settembre 2025 – In fila indiana, un po’ nascosti sotto la ‘coperta’ verde delle alghe, le tenaglie pronte a guizzare. In questi giorni numerosi sos dei turisti lungo le spiagge dove sono state avvistate colonie di granchi blu. Foto che ritraggono l’alieno, che ormai da anni ha messo in ginocchio gli allevamenti di vongole, a pochi metri dalla spiaggia, il fondale basso, ben visibile nell’acqua limpida.

Da Punta Marina e Marina di Ravenna ai nostri lidi, in modo particolare a Spina. Un giallo. In realtà stanno aspettando, in questo clima folle che ha sconvolto stagioni e clima, il segnale.

A sinistra Sasa Raicevich, ricercatore di Ispra (istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). A destra il granchio blu

Quale segnale? "Il segnale termico, l’abbassamento della temperatura. I granchi blu sono migratori, si spostano nell’area che hanno colonizzato, dalle golene ai bassi fondali delle spiagge durante l’estate. Per poi tornare in mare aperto e di nuovo nelle golene quando si abbassa la temperatura, durante i mesi freddi vanno in una specie di letargo. Sono in un certo senso dormienti, appena un po’ infossati nella sabbia del fondale. Per poi risvegliarsi a primavera, quando la temperatura sale”, risponde Sasa Raicevich, ricercatore di Ispra (istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

Granchi blu fotografati a riva nella spiaggia di Marina di Ravenna nella giornata del 14 settembre 2025 (foto Emilia Romagna Meteo)

Quelle colonie sulla spiaggia, un fenomeno transitorio?

“Abbiamo ricevuto un po’ di segnalazioni, nei prossimi giorni faremo alcuni sopralluoghi lungo la costa, nei punti dove sono state registrate forti presenze del crostaceo. La spiegazione più logica è quella che si tratti di un fenomeno passeggero, con l’abbassamento delle temperature dovrebbero lasciare le spiagge, per ritirarsi verso il mare aperto”.

La causa potrebbe essere una maggiore presenza di cibo vicino alle spiagge?

"Lo escludo, per tutti quei granchi ci vorrebbe una quantità di cibo molto grande”.

I dissuasori sonori, come procedete?

"Abbiamo avuto dal commissario straordinario per l’emergenza del granchio blu Enrico Caterino l’input di percorrere questa strada mettendo in campo le nostre conoscenze, il nostro sapere anche dal punto di vista tecnico. Poi potrà partire la sperimentazione se il commissario lo riterrà opportuno”.

L’invasione continua, è possibile avere un numero della montagna di granchi nelle nostre acque?

"Stiamo studiando la popolazione del crostaceo per cercare di avere un numero, ma ci sono diverse variabili da considerare. Per il momento possiamo dire quello che succede. In Veneto sono state pescate mille e 500 tonnellate di granchi blu”.

Dalla pesca alle spiagge, fortunatamente a fine stagione.

“L’auspicio è che si tratti di un fenomeno transitorio nelle migrazioni e spostamenti del crostaceo. Comunque nei prossimi giorni, andando sul campo, avremo maggiori risposte”.