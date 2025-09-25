Il granchio blu è ammalato e torna in mare aperto. Ecco il parassita che lo rende amaro

Ferrara, 25 settembre 2025 – Anche gli alieni si ammalano. Alla fine, dopo tutti i danni che ha provocato, anche il granchio blu non se la sta passando tanto bene. Nei giorni scorsi, prima dell’arrivo dell’ondata di maltempo, sono state avvistate diverse colonie a ridosso delle spiagge. “Molto probabilmente cercavano condizioni più favorevoli per sfuggire all’anossia, la mancanza di ossigeno nell’acqua. A differenze delle vongole si possono muovere e così hanno evitato la moria. Adesso comunque le condizioni meteo sono cambiate e i crostacei sono tornati in mare aperto”, spiega Sasa Raicevich, ricercatore di Ispra (istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). Insieme alla capitaneria di Porto sono stati condotti proprio in questi giorni alcuni studi, prelevati dei campioni. “La grande presenza a ridosso delle spiagge non c’è più”, l’esito delle osservazioni.

Il famigerato granchio blu, incubo dei pescatori, sta abbandonando le spiagge emiliano-romagnole su cui era stato avvistato nei giorni scorsi (immagine di repertorio)

Ma c’è un altro guaio per il granchio, non pare abbia una salute di ferro, è malato. Un'alta percentuale soffre a causa di un parassita. Già il nome fa paura, si chiama Hematodinium. Ed è responsabile della cosiddetta "Bitter Crab Disease" o "malattia del granchio amaro", malattia che può provocare la morte del crostaceo che ha causato una così grande devastazione, azzerando l’allevamento delle vongole. Un altro giallo che verrà risolto a stretto giro. Si stanno per concludere gli studi che porta avanti ormai da mesi un altro organismo di ricerca, il Centro specialistico ittico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

Già nel 2024 erano stati pescati numerosi esemplari che sembravano in letargo o erano addirittura moribondi. Il progetto di ricerca, finanziato dal Ministero dell'Agricoltura, aveva analizzato 225 esemplari di granchi blu in sette aree lagunari tra aprile e maggio 2024. Il campionamento, in Emilia Romagna, era stato fatto Goro e Marina di Ravenna. Le zone dove tra l’altro proprio nelle scorse settimane erano state avvistate dai turisti le ‘colonie’ vicino alla riva. I risultati avevano evidenziato una forte diffusione del parassita nella regione: il 97% degli esemplari raccolti in Emilia Romagna era risultato positivo all’Hematodinium, un dato molto più elevato rispetto al 33% registrato in Veneto e alla totale assenza del parassita nelle lagune del Friuli Venezia Giulia. ‘Anche nell’areale da cui proviene - precisa Sasa Raicevich -, negli Stati Uniti, il granchio blu viene colpito da questo parassita. I colleghi stanno per portare a termine lo studio che chiarirà gli effetti del parassita sulla popolazione del granchio nelle zone dove è stata fatta la ricerca”.

L’Hematodinium non rappresenta un rischio diretto per la salute umana, ma può compromettere la qualità della carne dei granchi infetti, conferendole un retrogusto amaro dopo la cottura, rendendola quindi meno appetibile per i consumatori. "Per evitare rischi basta cucinare la carne dei granchi”, precisa ancora il ricercatore Ispra. Alcuni dei granchi esaminati dal Centro specialistico ittico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie erano fortemente infetti. E questo potrebbe provocare anche la loro morte. Una benedizione per i pescatori di vongole, costretti a trovare un altro lavoro, una nuova vita. Il problema è che questo parassita potrebbe infettare anche altre specie di crostacei, causando un calo delle popolazioni naturali autoctone, con impatti ecologici e perdite economiche per il settore della pesca. “Tuttavia – le dichiarazioni di alcuni mesi fa dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie -, al momento è presto per dire se la presenza di questo parassita sia tale da incidere sulla popolazione di granchio blu nel Nord Adriatico”. Ora i mesi sono trascorsi, in arrivo i risultati della ricerca della malattia del granchio blu. I pescatori incrociano le dita.