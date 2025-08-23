Grandine oggi: Romagna ancora sotto i temporali

Bologna, 23 agosto 2025 – L’allerta meteo per il maltempo intenso, associato a possibili grandinate, si è puntualmente tramutata in alcune celle temporalesche che hanno interessato l’Appennino reggiano e modenese e poi la Romagna che è già stata bersagliata nei giorni scorsi da una forte ondata: a Riccione si è verificato un lungo blackout.

Grandine e vento forte

In alcune zone dell’Appennino romagnolo, infatti, si sono verificate grandinate con chicchi di media-grossa dimensione, segnalati soprattutto tra Modigliana e Brisighella. Temporale anche a Forlì, dove però non sono stati registrati danni. Una piccola bufera ha investito San Marino, bersagliata anche da una intesa fulminazione e da forti raffiche di vento. Bersagliata anche la zona di Lido di Savio e della costa ravennate.

Le temperature – avvisa Arpae – restano al di sotto della media del periodo, con le massime comprese tra 26 e 28 gradi. Per domani, inoltre, è stata emessa una nuova allerta gialla, che interesserà principalmente la Romagna. Insomma, non sarà un weekend da trascorrere sdraiati sul lettino in spiaggia.

Cosa fare al mare quando piove

Le previsioni meteo

"Durante la notte e prima parte di domenica 24 si attendono altri temporali sparsi in discesa da nord-est verso l'Adriatico che con molta probabilità dovrebbero interessare le nostre coste e parte della Pianura Padana”, spiega il meteorologo Roberto Nanni. Durante le ore centrali della giornata i rovesci sono invece più probabili lungo le aree appenniniche. Il maltempo si esaurirà nella serata di domenica.

I danni all’agricoltura

La Romagna, oltre al problema del turismo, è alle prese anche con i danni causati dal maltempo dei giorni scorsi all’agricoltura. La raffiche di vento, la grandine e la pioggia intensa di mercoledì "hanno provocato perdite di almeno il 50% a molte produzioni orticole – stima Coldiretti – In alcuni campi i danni ammontano all’80%. Significa migliaia di quintali di prodotti compromessi in poche ore".

I danni maggiori nella zona di Rimini nord. Per Coldiretti ora "è necessario il riconoscimento dello stato di calamità naturale con ristori straordinari. Purtroppo non siamo più di fronte a episodi isolati, per questo occorrono investimenti mirati per la sopravvivenza della nostre imprese agricole".