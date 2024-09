Grandine e maltempo in Emilia Romagna: forti temporali su tutta la regione

Bologna, 27 agosto 2024 – Temporali e grandine in diverse zone della regione oggi. La forte perturbazione ha interessato nel primo pomeriggio la zona che va dal Bolognese alla provincia di Forlì-Cesena. Si è poi spostata verso nord-ovest, quindi verso il Reggiano e il Modenese. Proprio a Modena ovest, all’altezza del casello dell’A1 è stata avvistata una tromba d’aria, o meglio un gustnado. Un fulmine invece ha colpito il tetto dell’Osteria Cà Vecchia a Granarolo: si è sviluppato un rogo importante. E sempre un fulmine nel reggiano ha incendiato un nido di cicogne.

La linea dei temporali, dopo aver interessato la provincia di Parma con piogge intense, temporanee grandinate e frequenti fulminazioni, si è spostata sulle colline della provincia di Piacenza e sulle aree montane della provincia di Parma con frequenti fulminazioni e locale grandine, per poi spostarsi ancora verso ovest.

Fumine centra in pieno Cà Vecchia frazione di Granarolo (foto di Giuliano Fiorini)

A Bologna un acquazzone con forti tuoni, raffiche di vento e fulminazioni è iniziato nel primo pomeriggio, dopo pranzo. Il traffico si è presto congestionato, con il ponte di via Stalingrado, che collega la città con le entrate e le uscite della tangenziale, totalmente bloccato. File di auto e moto hanno cercato riparo sotto le tettoie, mentre è risuonato un teatro di clacson.

La perturbazione ha interessato non solo la città ma anche la zona collinare e provinciale, così come la bassa: forte pioggia segnalata a Castel Maggiore, Borgo Panigale, Santa Viola, ma anche Sant’Agata Bolognese. Qualche ramo spezzato per il forte vento a Calderara di Reno e diversi alberi caduti, soprattutto lungo la Porrettana.

Forte pioggia a Bologna: foto scattate in via Irnerio (foto Schicchi)

L’intenso temporale ha interessato soprattutto il nord della Via Emilia. Ci sono stati disagi anche per gli aerei: è arrivata la segnalazione che il volo Ryanair da Barcellona è stato costretto a riattaccare (aveva cioè già cominciato la manovra di atterraggio e si è rialzato ad altezza di crociera) per dirigersi verso un altro aeroporto. Una volta passata la perturbazione il Marconi è tornato agibile con decolli e atterraggi regolari. Il volo da Alghero è riuscito dopo parecchia attesa a scendere a BLQ da pista 30.

“Dall'elisione ‘gust front + tornado’, i gustnado si formano a causa di caratteristiche del vento rettilineo non ciclonico nella corrente discendente (deflusso), specificamente all'interno del fronte di raffica di forti temporali”, spiega il tecnico meteo Ampro Roberto Nanni. “I gustnado tendono a essere notati quando i vortici sollevano detriti sufficienti (debris) o formano nubi di condensazione da essere visibili, sebbene sia il vento a creare il gustnado, in modo simile ai tornado”.

Tromba d'aria a Modena (gustnado più appropriatamente), all'altezza dell'A1

Grossi chicchi di grandine sono anche caduti anche in Romagna: alle ore 13:05 piogge tra Forlì zona autostrada, Villafranca, San Tome', Longana, San Leonardo, Santa Maria Nuova di Bertinoro e Ronta. Temporali intensi sono stati registrati anche a Lugo e Faenza e ancora a ovest di Forlì, a est di Medicina e sopra Forlimpopoli, attorno alle 13.30/14.

In seguito, verso le 17/18, intense precipitazioni con grandinate sparse che hanno determinato allagamenti e smottamenti, in particolare tra Civitella, Dovadola e Modigliana. La grandine ha colpito prevalentemente sul medio e alto Appennino e i Vigili del Fuoco sono intervenuti in diverse aree per rami e alberature cadute. A seguito delle intemperie la Strada Statale 67, del Muraglione, ha registrato allagamenti all'altezza di Pantera di Dovadola.

A sinistra: auto e scooter si riparano in un sottopasso per il forte temporale a Bologna. A destra: grandine a S.Maria Nuova (FC) (foto di Mattia Minardi)

"L’anticiclone sarà prevalente e le temperature superiori alle medie fino al 3-4 settembre. All'interno di questo lasso temporale alcuni episodi di instabilità”, spiega il tecnico meteo Ampro Roberto Nanni.

“Ci attendono quindi altri 10 giorni di caldo intenso e umidità diffusa, con temperature nettamente sopra la media (fino a 6 gradi sopra la media a inizio settembre). I modelli atmosferici mostrano un barlume di speranza per il periodo 5-10 settembre, quando, dopo mesi di assenza, si intravede un accenno di anticiclone delle Azzorre stimolato da un affondo in uscita dagli USA che potrebbe spingerlo verso di noi. Se ciò accadesse, potremmo riuscire a portare un nucleo freddo dall’Islanda”.