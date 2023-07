Grandine e tempesta di vento in Emilia Romagna: donna resta incastrata nell’auto

Bologna, 27 luglio 2023 – Nonostante le previsioni dicano che torneranno le belle giornate, non si placa il maltempo in Emilia Romagna. Nella notte tra il 26 e 27 luglio si è scatenato un violento temporale con forte vento, intense piogge e ancora grandine. Il violentissimo nubifragio è sceso dal Veneto, causando danni anche in provincia di Rovigo, e ha colpito le coste delle province di Ferrara, Ravenna, Cesena e Rimini. La zona più colpita è stata la costa e in particolare la riviera romagnola.

Ansia da clima: boom di casi, quali sono i sintomi e come curarla

Nubifragio, vento forte e grandine: il maltempo sulle coste dell'Emilia Romagna (foto Mengozzi per MeteoRoby)

LA SCHEDA / Come si forma la grandine e perché in estate

Ancora danni per la grandine nel Ferrarese

Il temporale che proveniva dal Nord ha portato anche grandine nel Ferrarese e nel Ravennate ed è poi giunto sino al Riminese. Ci sono stati allagamenti e raffiche di vento forti.

In particolare, ieri sera nel Ferrarese un temporale con grandine e forte vento si è abbattuto, colpendo tra l'altro i territori di Copparo, Fiscaglia, Jolanda di Savoia, Portomaggiore e in parte i Lidi ferraresi. Tanti gli alberi caduti, danni alla chiesa di Coccanile, a Formignana è volata la copertura del campo di calcetto, mentre a Cesta di Copparo una donna è rimasta incastrata dentro la propria auto travolta dalla caduta di un albero. Decine gli interventi dei vigili del fuoco in mezza provincia.

Situazione difficile nel Cesenate

La situazione più difficile si è registrata nella zona di Gatteo Mare, nel Cesenate. Qui le raffiche di vento si sono avvicinate ai 90 chilometri orari, provocando una strage di rami e la caduta di diversi alberi, al momento non si segnalano danni a persone o cose.

Il vento è stato accompagnato da una violenta pioggia che nel giro di una decina di minuti ha scaricato su Gatteo e zone limitrofe quasi 40 millimetri di acqua. Il sistema fognario non è stato in grado di ricevere e smaltire una pioggia così intensa e le vie di Gatteo si sono trasformate in torrenti e piscine. Solo terminato il temporale la situazione è tornata gradatamente alla normalità.

Temporali anche a Rimini

Il fronte temporalesco si è poi diretto, nel cuore della notte, verso Cesenatico, dove si sono verificati contenuti allagamenti, e Rimini, per poi scaricare la sua residua violenza in mare di fronte alle coste marchigiane.

L’unica nota positiva del fronte temporalesco, proveniente dalle Alpi, è che ha portato ad un brusco calo delle temperature.

Il maltempo dei giorni scorsi

Nei giorni scorsi, invece, erano stati sempre grandine e vento a fare numerosi danni a tra Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Imola, Ravenna e Forlì. Un albero addirittura era finito su un treno regionale, mentre c’erano stati blackout e ritardi sulla linea ferroviaria Adriatica. Alcuni scout emiliani che si trovavano in Trentino erano stati sorpresi da una tempesta d’acqua e portati in salvo dal soccorso alpino.