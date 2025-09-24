Grandine e temporali oggi in Emilia Romagna: dove ha colpito il maltempo / Video

Bologna, 24 settembre 2025 – Un temporale molto intenso, accompagnato da tuoni, fulmini e vento forte. E soprattutto da grandine. Il maltempo ha colpito duro la pianura tra le province di Bologna e Ferrara, causando numerosi disagi alla circolazione che in alcuni momenti è stata praticamente impossibile. Per fortuna, il tutto è durato poco: la cella temporalesca si è poi spostata verso il Delta del fiume Po.

Intanto, nella gran parte della regione splendeva il sole e proseguono imperterrite le temperature quasi estive di questo inizio autunno anomalo. Ma le piogge sono ormai dietro l’angolo, e chi vive in zona che l’anno scorso sono state (per l’ennesima volta) alluvionate torna ad avere paura.

Grandine: dove ha colpito

Le località più colpite sono Baricella e Minerbio, nel Bolognese, Santa Maria Codifiume (video), Bondeno, Caumaro, Portomaggiore e Tresigallo, tutte in provincia di Ferrara. La dimensione della grandine è stata molto variabile da zona a zona: a Bondeno, per esempio, sono caduti chicchi come palline da ping pong hanno investito abitazioni e giardini. Alcuni automobilisti sono riusciti a ripararsi sotto tettoie o capannoni per ‘salvare’ i veicoli: chi si trovava in strade a scorrimento veloce ha dovuto fermarsi a bordo strada per l’impossibilità di vedere anche a pochi metri di distanza.

Le previsioni meteo

Per domani, giovedì 25 settembre, Arpae e Protezione civile non hanno emesso nessuna forma di allerta meteo. Dopo una mattina soleggiata, però, il pomeriggio dovrebbe vedere nubi in transito anche compatte che potrebbero essere associate a rovesci sparsi. Le temperature sono in diminuzione: le minime saranno comprese tra gli 11 e i 15 gradi, massime tra i 21 e 23.

Peggiora venerdì 26 quando sono annunciate piogge sparse al mattino sull'Emilia occidentale. Tendenza ad attenuazione della nuvolosità nel coso del pomeriggio con cielo sereno o poco nuvoloso nella sera.

Sabato vedrà il passaggio di un minimo depressionario che genererà condizioni di tempo instabile con precipitazioni anche a carattere di rovescio temporalesco. Generale miglioramento da domenica anche se non si escludono residue precipitazioni sui settori costieri in un contesto termico che vedrà temperature massime oscillare attorno ai 22 gradi.